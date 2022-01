Cerinnov Group

Cerinnov Group: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE



04-Jan-2022 / 18:21 CET/CEST

INGENIERIE ROBOTIQUE ET EQUIPEMENTS INNOVANTS POUR L'INDUSTRIE 4.0 Limoges, le 4 janvier 2022 BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE Au titre du contrat de liquidité confié par la société CERINNOV GROUP à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 9 186 titres CERINNOV GROUP ,

13.479.36 euros . Il est rappelé que lors de la mise en ?uvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 11 229 titres CERINNOV GROUP ,

38.085,62 euros . Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de : Achats 42 064 titres 62 337,24 ? 209 transactions Ventes 41 865 titres 64 455,38 ? 198 transactions Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 01/07/2021 1 155 217 02/07/2021 1 1 1,4 02/07/2021 2 301 409,39 07/07/2021 3 1200 1800 08/07/2021 3 1200 1672,8 09/07/2021 3 801 1133,42 09/07/2021 2 401 553,38 12/07/2021 1 1 1,4 12/07/2021 1 1 1,4 13/07/2021 1 1 1,36 13/07/2021 1 1 1,36 15/07/2021 1 1 1,38 14/07/2021 1 200 276 16/07/2021 1 1 1,35 15/07/2021 2 401 537,38 19/07/2021 2 650 865,22 16/07/2021 1 1 1,35 21/07/2021 1 1 1,31 19/07/2021 4 1300 1713,01 22/07/2021 4 2200 3067,02 20/07/2021 1 400 524 27/07/2021 1 1 1,42 21/07/2021 1 1 1,31 28/07/2021 1 1 1,42 22/07/2021 3 801 1043,7 29/07/2021 4 1201 1801,38 23/07/2021 2 500 686 30/07/2021 3 900 1422 27/07/2021 1 1 1,42 02/08/2021 1 1 1,61 28/07/2021 1 1 1,42 04/08/2021 1 300 480 29/07/2021 1 1 1,42 09/08/2021 4 1101 1801,57 02/08/2021 3 601 937,62 10/08/2021 2 401 665,62 03/08/2021 2 315 485,6 11/08/2021 1 1 1,68 04/08/2021 1 100 157 12/08/2021 4 901 1531,61 05/08/2021 2 320 500,03 17/08/2021 2 401 641,56 06/08/2021 1 200 316 18/08/2021 1 1 1,58 09/08/2021 1 1 1,6 23/08/2021 3 900 1410,03 10/08/2021 1 1 1,63 24/08/2021 2 2 3,1 11/08/2021 1 1 1,68 25/08/2021 1 1 1,56 12/08/2021 1 1 1,63 26/08/2021 2 401 633,54 13/08/2021 2 800 1312 27/08/2021 3 1200 2016 16/08/2021 2 800 1248 30/08/2021 2 600 1020 17/08/2021 1 1 1,57 31/08/2021 4 900 1613,97 18/08/2021 2 401 617,58 01/09/2021 2 600 1116 19/08/2021 3 900 1356,84 02/09/2021 2 525 901,48 20/08/2021 2 300 454,8 03/09/2021 1 1 1,68 23/08/2021 2 250 376,8 06/09/2021 2 602 995,35 24/08/2021 1 1 1,54 07/09/2021 2 800 1328 25/08/2021 1 1 1,56 08/09/2021 1 150 256,5 26/08/2021 1 1 1,56 09/09/2021 2 401 681,66 30/08/2021 1 295 477,9 10/09/2021 3 1050 1731,45 31/08/2021 3 700 1193,99 13/09/2021 1 400 672 01/09/2021 5 1800 3184,02 14/09/2021 5 1327 2200,3 02/09/2021 3 1100 1846,79 15/09/2021 3 801 1317,65 03/09/2021 2 401 657,68 16/09/2021 3 1100 1888,04 06/09/2021 3 900 1451,97 17/09/2021 3 600 1096,02 07/09/2021 1 300 474 20/09/2021 1 300 516 08/09/2021 1 150 249 21/09/2021 4 1101 1911,67 09/09/2021 3 601 985,64 23/09/2021 2 743 1159,75 13/09/2021 3 1100 1788,05 24/09/2021 1 400 584 14/09/2021 4 1101 1767,99 27/09/2021 1 1 1,41 15/09/2021 2 401 641,64 28/09/2021 1 1 1,38 17/09/2021 1 400 704 29/09/2021 1 400 536 20/09/2021 5 1900 3166,73 30/09/2021 1 1 1,3 21/09/2021 2 401 681,66 04/10/2021 2 800 1072 22/09/2021 1 400 672 05/10/2021 2 62 85,56 23/09/2021 7 2043 3117,01 06/10/2021 3 801 1126,93 24/09/2021 2 600 846 08/10/2021 1 1 1,4 27/09/2021 3 413 565,48 11/10/2021 1 1 1,35 28/09/2021 4 701 931,35 12/10/2021 1 1 1,32 29/09/2021 2 350 463,51 13/10/2021 1 1 1,32 30/09/2021 2 201 261,3 14/10/2021 1 1 1,32 01/10/2021 1 200 256 15/10/2021 1 1 1,33 04/10/2021 1 60 77,4 18/10/2021 3 1200 1632 05/10/2021 1 1 1,38 19/10/2021 1 1 1,34 06/10/2021 2 296 390,75 21/10/2021 1 1 1,35 07/10/2021 2 302 416,85 25/10/2021 2 401 537,3 08/10/2021 2 301 409,39 26/10/2021 1 1 1,32 11/10/2021 4 1149 1509,79 28/10/2021 1 1 1,29 12/10/2021 1 1 1,32 29/10/2021 1 400 528 13/10/2021 1 1 1,32 01/11/2021 1 1 1,31 14/10/2021 1 1 1,32 02/11/2021 1 1 1,31 15/10/2021 1 1 1,33 03/11/2021 1 1 1,3 18/10/2021 1 300 399 04/11/2021 1 300 396 19/10/2021 1 1 1,34 05/11/2021 1 1 1,3 21/10/2021 2 201 261,34 09/11/2021 1 1 1,29 22/10/2021 1 25 33,05 10/11/2021 2 250 338 25/10/2021 2 201 259,69 11/11/2021 2 354 470,75 26/10/2021 2 201 257,32 12/11/2021 1 1 1,32 28/10/2021 1 1 1,29 15/11/2021 1 1 1,31 01/11/2021 2 301 385,31 16/11/2021 2 301 409,33 02/11/2021 1 1 1,31 18/11/2021 1 1 1,38 03/11/2021 1 1 1,3 19/11/2021 5 1201 1627,36 04/11/2021 2 350 456,51 22/11/2021 3 601 844,34 05/11/2021 1 1 1,3 23/11/2021 2 301 415,38 09/11/2021 1 1 1,29 24/11/2021 1 1 1,34 12/11/2021 1 1 1,32 25/11/2021 12 2600 4147,78 15/11/2021 1 1 1,31 26/11/2021 2 400 608 16/11/2021 1 1 1,32 29/11/2021 5 1000 1462,4 17/11/2021 1 300 402 30/11/2021 1 1 1,45 18/11/2021 2 301 403,37 01/12/2021 1 1 1,41 19/11/2021 4 901 1171,39 03/12/2021 1 1 1,4 22/11/2021 2 301 409,36 07/12/2021 2 401 557,35 23/11/2021 3 601 796,39 08/12/2021 1 400 576 24/11/2021 2 301 394,34 09/12/2021 1 400 584 26/11/2021 5 1500 2208 15/12/2021 1 1 1,39 29/11/2021 2 700 997,01 16/12/2021 8 2401 3574,37 30/11/2021 2 301 418,45 20/12/2021 2 188 253,86 01/12/2021 1 1 1,41 21/12/2021 3 801 1121,32 02/12/2021 1 400 544 22/12/2021 1 1 1,37 03/12/2021 3 601 802,4 23/12/2021 1 1 1,36 07/12/2021 1 1 1,36 24/12/2021 1 1 1,32 08/12/2021 1 400 552 28/12/2021 1 300 411 09/12/2021 1 400 576 29/12/2021 3 601 820,3 10/12/2021 2 777 1084,23 13/12/2021 1 300 423 14/12/2021 1 200 276 15/12/2021 1 1 1,39 16/12/2021 1 1 1,39 17/12/2021 6 1800 2655 20/12/2021 2 401 541,39 21/12/2021 1 1 1,35 22/12/2021 1 1 1,37 23/12/2021 2 401 525,35 24/12/2021 1 1 1,32 28/12/2021 1 300 402 29/12/2021 1 1 1,33 31/12/2021 1 50 68,7 Fichier PDF dépôt réglementaire



