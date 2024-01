Cerinnov Group: Calendrier de communication financière 2024

Cerinnov Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de machines de production et de décoration pour la céramique et le verre. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - vente de machines et de fours : machines à façonnage (machines de coulage, d'émaillage, de finition, etc.), machines laser, machines de décoration, fours de frittage de produits réfractaires et de céramiques, fours de calcination et de traitement thermique des poudres, fours pour la décoration et la cuisson du verre, etc. ; - vente de consommables ; - prestations de services : prestations de maintenance, de rénovation, de dépannage, de formation, etc. Le CA par marché se ventile entre arts de la table (59,9%), céramique technique (10%), céramique sanitaire (5,2%), aéronautique (0,5%), métallurgie (0,4%) et autres (24%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,9%), Europe (46,3%), Afrique (3,7%), Asie (3,4%), Amériques (3%) et Moyen Orient (1,7%).

Secteur Machines et équipements industriels