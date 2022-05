Cerinnov Group

Cerinnov Group signe pour près de 2 M? de nouvelles commandes auprès de clients historiques Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste du développement de process industriels, de l?ingénierie robotique et des équipements pour l?industrie de la céramique et du verre en France et à l?international, annonce la signature de nouvelles commandes fermes pour un montant total de près de 2 M?, facturables et livrables en 2022, auprès de clients historiques du Groupe. Ces commandes incluent la vente en France et en Italie de machines et de fours à des leaders mondiaux de la céramique dans les arts de la table, clients historiques du Groupe, qui renouvellent leur confiance à Cerinnov Group après des commandes passées en 2021. « Après une année 2021 qui nous aura permis de retrouver une dynamique commerciale favorable, nous engageons l?année 2022 sous les meilleurs auspices portés par un retour franc des investissements des donneurs d?ordres à l?échelle mondiale, dont les volumes de production sont en voie de normalisation », se réjouit Arnaud Hory, Président-directeur général de Cerinnov Group. A propos de Cerinnov Group Créé en 1998, Cerinnov Group conçoit, fabrique et commercialise, en France et à l?international, des équipements innovants et des solutions de nouvelles générations pour l?industrie de la céramique et du verre. Cerinnov Group est au c?ur de la « 4ème révolution industrielle » en permettant à ses clients industriels de moderniser leurs sites de production et de se réinventer pour entrer dans l?ère de « l?usine du futur ». Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0013178712 - Code mnémo : ALPCV). Il est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d?information sur http://www.cerinnov.com/fr. Contacts Communication financière Alexandre Commerot 01 56 88 11 18 acommerot@actifin.fr Relations presse Mathias Jordan 01 56 88 11 26 mjordan@actifin.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



