Cerinnov Group: Forte progression des résultats annuels 2023

Communique de presse Limoges, le 11 avril 2024 Forte progression des résultats annuels 2023 Accélération de la dynamique commerciale vers le marché de la céramique technique à forte valeur ajoutée

Progression de +26,3% de l’EBITDA

Hausse de la marge EBITDA à 14,5% du chiffre d’affaires

Doublement du résultat d’exploitation

Poursuite de la génération de cash et du désendettement Des perspectives 2024 bien orientées Carnet de commandes de 7 M€ sécurisé au 31/03/2024

Priorisation des secteurs à fort potentiel comme la mobilité électrique ou les énergies décarbonées Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, publie ses résultats annuels 2023, caractérisés par une poursuite de la progression de la marge brute et de la rentabilité opérationnelle sur l’année. Les comptes annuels ont été arrêtés lors du Conseil d’administration du 9 avril 2024 et audités par les commissaires aux comptes. Normes françaises, audités En M€, au 31 décembre Rappel 2021 2022 2023 VAR 22/23 Chiffre d’affaires 10 195 14 592 14 502 ~stable Marge brute (1) 5 997 7 635 8 163 +6,9% En % du chiffre d’affaires 59% 52% 56% +4 pts EBITDA 56 1 664 2 102 +26,3% En % du chiffre d’affaires 0,5% 11,4% 14,5% +3,1 pts Résultat d'exploitation (882) 600 1 173 +95,5% Résultat net (part du groupe) (1 530) (376) 114 +490 K€ hors production immobilisée En 2023, accélération de la dynamique commerciale vers le marché de la céramique technique à forte valeur ajoutée En 2023, Cerinnov Group enregistre un chiffre d’affaires consolidé stable par rapport à 2022. Cette stabilité s’explique par des délais d’approvisionnement allongés qui n’ont pas permis de livrer et de facturer l’ensemble des commandes qui étaient anticipées sur l’exercice. Sans ce décalage de commandes lié à des facteurs exogènes, le chiffre d’affaires serait ressorti en croissance sur la période. L’année 2023 a été marquée par une accélération de la dynamique commerciale vers le marché de la céramique technique à destination de secteurs à fort potentiel, comme les énergies décarbonées (hydrogène et lithium pour batteries des véhicules électriques), le luxe, et d’autres marchés en demande d’équipements intégrant la robotique, la cobotique et l’IA. Cette évolution, qui va s’intensifier en 2024, reflète la stratégie de l’entreprise qui vise à focaliser ses efforts commerciaux sur la céramique technique, à plus forte valeur ajoutée. Ses machines qui intègrent de plus en plus de robotique, de cobotique et d’intelligence artificielle, répondent à un besoin croissant en céramique technique dans un contexte de transition technologique en cours. Cerinnov Group entend toutefois continuer de capitaliser sur le marché de la céramique traditionnelle, son activité historique, pour lequel le potentiel mondial reste considérable, notamment en Afrique du nord, en recherche de souveraineté industrielle. En pointe sur les technologies les plus avancées de son secteur, Cerinnov Group a par ailleursprésenté sa solution I.A., un programme d’Intelligence Artificielle (Deep Learning) pour le contrôle qualité d’articles en céramiques, auprès d’un panel de sociétés des domaines du luxe et de l’horlogerie, en vue d’analyser leurs cycles de production et d’introduire du prédictif dans les chaînes. Forte progression de l’EBITDA et de la marge EBITDA (14,5% du chiffre d’affaires, +3,1 points par rapport à 2022) En 2023, Cerinnov Group a continué de bénéficier des effets de la transformation de son modèle économique opérée depuis 2020, plus rentable et générateur de cash. Sur la période, la marge brute s’établit à 56% du chiffre d’affaires, représentant une hausse de 4 points par rapport à 2022. Cette amélioration du taux de marge brute est attribuable en partie à la nature des équipements vendus et au cycle de vie des commandes conclues. Elle est également le fruit d'une gestion efficace des affaires et intègre la prise en compte des risques potentiels de hausse des coûts de matières lors de l’établissement des prix de vente. Cette appréciation de la marge brute conjuguée à la maîtrise des charges opérationnelles sur la période permettent à Cerinnov Group d’afficher un EBITDA en hausse de +26,3%, faisant ressortir une marge EBITDA de 14,5%, soit 3,1 points de plus qu’en 2022. Le résultat d’exploitation double sur la période, passant de 600 K€ en 2022 à 1 173 K€ en 2023. Après comptabilisation de la dotation aux amortissements des écarts d’acquisition, des résultats financier et exceptionnel et de la charge d’impôt, Cerinnov Group enregistre un résultat net part du Groupequi passe en territoire positif à +114 K€ en 2023 contre une perte nette de -376 K€ en 2022. Poursuite de la génération de cash et du désendettement Au 31 décembre 2023, Cerinnov Group enregistre une structure financière qui reste solide : Un doublement de la marge brute d’autofinancement qui passe de 0,8 M€ à 1,7 M€, permettant de financer la R&D et de rembourser une partie de l’endettement ;

Après avoir été réduit par 2 depuis 2019, et atteint un niveau normatif en fin d’année 2022, le besoin en fonds de roulement (BFR) augmente légèrement, intégrant le retraitement des subventions d’investissement, désormais constaté en réserves consolidées et non plus en BFR. Hors ce retraitement, le BFR est relativement stable ;

Une nouvelle génération de cash issue de l’activité de 1,4 M€, légèrement inférieur à 2022, mais 2,6 fois supérieure à 2021 ;

Une poursuite du désendettement avec une dette financière brute, incluant les avances remboursables, qui s’établit à 7,2 M€ au 31 décembre 2023 contre 9,3 M€ au 31 décembre 2022 et 10,2 M€ au 31 décembre 2021. Perspectives 2024 : Carnet de commandes de 7 M€ sécurisé au 31/03 et nouvelles opportunités sur des marchés à fort potentiel Carnet de commandes de 7 M€ sécurisé au 31/03 Depuis le début de l’année 2024, la dynamique commerciale reste soutenue s’illustrant par un carnet de commandes sécurisé, couvrant uniquement les commandes issues de l’activité Equipements, qui s’établit à fin mars à 7 M€, livrable et facturable en 2024, principalement liées au secteur de la céramique technique. Ce montant est supérieur de 1,5 M€ au carnet de commande communiqué le 28 février 2024 à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires 2024, et est plus élevé que celui de la même période en 2023. Priorisation des secteurs à fort potentiel comme la mobilité électrique ou les énergies décarbonées D’après une étude du cabinet Mordor Intelligence[1] le marché de la céramique technique devrait croître dans le monde à un rythme moyen annuel de plus de 7% entre 2024 et 2029. Cette évolution favorable du marché sera stimulée par la demande croissante des secteurs à fort potentiel de la mobilité électrique et des énergies décarbonées. Ces secteurs, sur lesquels Cerinnov Group s’est bien positionné en 2023 en France et à l’export, sont fortement consommateurs de céramiques techniques en raison de leurs propriétés de solidité et de résistance à la chaleur qui leur permettent de fonctionner à des températures élevées sans compromettre l’intégrité structurelle ou la conductivité électrique des composants. En 2024, Cerinnov Group poursuivra ses efforts dans la priorisation commerciale de ces nouveaux secteurs tout en continuant de capitaliser sur ses positions historiques du marché de la céramique traditionnelle pour remporter de nouvelles parts de marché. Mise à disposition du rapport financier annuel 2023 Le rapport financier de l’exercice 2023 a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des marchés financiers et est consultable sur le site de la société (https://www.cerinnov-group.com), dans la section Investors, rubrique Documentation. A propos de Cerinnov Group Créé en 1998, Cerinnov Group conçoit, fabrique et commercialise, en France et à l’international, des équipements innovants et des solutions de nouvelles générations pour l’industrie de la céramique et du verre. Cerinnov Group est au cœur de la « 4ème révolution industrielle » en permettant à ses clients industriels de moderniser leurs sites de production et de se réinventer pour entrer dans l’ère de « l’usine du futur ». Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0013178712 - Code mnémo : ALPCV). Il est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d’information sur https://www.cerinnov-group.com Contacts Communication financière Alexandre Commerot 01 56 88 11 18 alexandre.commerot@seitosei-actifin.com Relations presse Michael Scholze 01 56 88 11 14 michael.scholze@ seitosei-actifin.com [1] Source : https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/technical-ceramics-market Fichier PDF dépôt réglementaire



