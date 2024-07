LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ PAR UN SERVICE DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS



MONTRÉAL, 09 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCPK : GPPRF) (FRA: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la clôture du placement privé sans intermédiaire préalablement annoncé, pour un total de 3 298 000 $ (le « Placement »). CDPR a émis 32 980 000 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,10 $ l'Unité, chaque Unité étant composée d'une action ordinaire (une « Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur d’acquérir une Action ordinaire au prix d’exercice de 0,15 $ l’Action ordinaire pendant une période de 24 mois, sous réserve d'une accélération dans certaines circonstances (voir le communiqué de presse du 27 juin 2024 pour plus de détails).

Eric Sprott, un nouvel initié de la Société, a acquis 20 000 000 d'unités dans le cadre du Placement par l'entremise de 2176423 Ontario Ltd, une société dont il est le propriétaire véritable. 2176423 Ontario Ltd. a également acquis 17 000 000 d'Actions ordinaires d’un actionnaire existant de la Société dans le cadre d'une convention d'achat d'actions. En date des présentes, M. Sprott détient ou contrôle 37 000 000 d'Actions ordinaires et 20 000 000 de Bons de souscription, ce qui représente environ 9,0 % des Actions ordinaires en circulation sur une base non diluée et 13,3 % sur une base partiellement diluée en supposant l'exercice de ces Bons de souscription.

Ces titres ont été acquis par M. Sprott à des fins d'investissement. M. Sprott a une vision à long terme de l'investissement et pourrait éventuellement augmenter ou diminuer sa propriété véritable ou son emprise sur les titres de la Société, que ce soit sur le marché libre, par des accords négociés de gré à gré ou autrement, en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris les conditions générales du marché et les opportunités d'affaires.

M. Guy Goulet, chef de la direction de Cerro de Pasco, a commenté : « Nous sommes heureux de conclure cette ronde de financement cruciale et, parallèlement, nous sommes ravis d'accueillir M. Sprott en tant qu'investisseur chez Ressources Cerro de Pasco. Nous sommes impatients de poursuivre les activités de forage au projet de résidus de Quiulacocha fin juillet, dans le but d'élaborer un plan directeur pour le retraitement de l'ensemble des résidus de Quiulacocha. »

Une copie de la déclaration selon le système d'alerte concernant ce qui précède apparaîtra sur le profil SEDAR+ de CDPR au www.sedarplus.ca et peut également être obtenue en contactant le bureau de M. Sprott au (416) 945- 3294 (2176423 Ontario Ltd., 1106-7 King Street East, Toronto Ontario M5C 3C5).

Le produit net du Placement sera utilisé à des fins de forage et pour le fonds de roulement.

Tous les titres émis dans le cadre du Placement sont assujettis à une période de détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, laquelle expirera quatre mois et un jour après leur date d’émission.

Les titres émis dans le cadre du Placement n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel qu’amendée de temps à autre (« U.S. Securities Act ») ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d’un état. En conséquence, les Unités ne peuvent être offertes ou vendues, mises en garantie ou transférées de quelque manière que ce soit aux États-Unis ou à des ressortissants américains, sauf si elles sont enregistrées en vertu du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les états, ou en vertu d’exemptions aux exigences d’enregistrement du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les états. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat aux États-Unis, et il n’y aura pas de vente des Unités dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les résidus de Quiulacocha

CDPR est le titulaire de la concession située au Pérou appelée « El Metalurgista », qui lui confère le droit d’explorer et d’exploiter les résidus de Quiulacocha situés dans la zone qui lui a été attribuée. Le caractère exécutoire de ces droits a été officiellement confirmé par le Bureau général des mines du ministère péruvien de l’énergie et des mines.

L'installation de stockage de résidus de Quiulacocha couvre environ 115 hectares de résidus et on estime qu'il contient environ 75 millions de tonnes de matériel traité entre les années 1920 et les années 1990.

L'installation de stockage des résidus de Quiulacocha est composée de résidus de traitement provenant de la mine à ciel ouvert et de la mine souterraine de Cerro de Pasco. Des rapports importants indiquent que les résidus contiennent environ 458 millions d'onces d'équivalent d'argent (argent, zinc, cuivre, plomb et or), ainsi que d'autres métaux précieux tels que le germanium, le tellure, l'indium et le gallium; cette ressource n'a pas encore été confirmée.

Initialement, ces résidus provenaient de l'exploitation de plus de 16 millions de tonnes de minéralisation de cuivre-argent-or avec des teneurs historiques signalées allant jusqu'à 10 % de Cu, 4 g/t d'Au et plus de 300 g/t d'Ag, et ultérieurement de l'exploitation de +58 millions de tonnes de matériaux minéralisés en zinc-plomb-argent avec des teneurs historiques moyennes de 7,41 % de Zn, 2,77 % de Pb et 90,33 g/t d'Ag.

Avec des coûts d'exploitation minière minimes dus aux matériaux de surface et à la capacité de retraitement actuelle des usines adjacentes, le Projet QT de CDPR se démarque étant l'une des principales initiatives minières du Pérou. Ce projet promet non seulement des avantages économiques, mais vise également à restaurer l'environnement et à créer des opportunités d'emploi, en accord avec les besoins de la communauté locale.

Information technique

M. Jorge Lozano, MMSAQP et chef des opérations de CDPR, a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Lozano est une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco est une société minière dont l’objectif est de devenir le prochain producteur de niveau intermédiaire au Pérou. CDPR se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux et des stocks extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L’approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l’assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d’une économie circulaire.

Énoncés Prospectifs et Exclusion de Responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « planifie », « cherche », « s'attend », « estime », « a l'intention », « anticipe », « croit », « pourrait », « probable » ou des variations de ces mots, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seront prises », « se produiront », « seront atteints » ou d'autres expressions similaires.

De tels énoncés prospectifs, y compris concernant les attentes de la direction de CDPR à l’égard de l’utilisation du produit net du Placement ainsi que l’expansion et la croissance des opérations de CDPR, sont basés sur les estimations de CDPR et comportent des risques connus et non connus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des facteurs économiques et commerciaux, à des incertitudes et à d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de la CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que le CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et à ces informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

