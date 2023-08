Certara, Inc. est un fournisseur de logiciels de biosimulation et de services axés sur la technologie. La société se concentre sur la production de médicaments pour les patients en utilisant des logiciels et des technologies de biosimulation pour transformer la découverte et le développement traditionnels de médicaments. La biosimulation est une technologie utilisée pour mener des essais virtuels sur des patients virtuels afin de mieux comprendre comment les médicaments se comportent chez différents individus. La société construit sa technologie de biosimulation sur les premiers principes de la biologie, de la chimie et de la pharmacologie avec des algorithmes mathématiques qui modélisent le comportement des médicaments et des maladies dans l'organisme. Ses logiciels et services technologiques comprennent la plate-forme de biosimulation mécaniste (Simcyp), la biosimulation pharmacocinétique et pharmacodynamique empirique (Phoenix), la plate-forme informatique scientifique (D360), les bases de données de résultats cliniques pour la biosimulation (CODEx), la plate-forme de création et de gestion des demandes réglementaires (GlobalSubmit) et la plate-forme de communication pour l'accès au marché (BaseCase).

Secteur Logiciels