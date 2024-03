Certara, Inc. est un fournisseur de logiciels de biosimulation et de services technologiques. L'entreprise se concentre sur la production de médicaments pour les patients en utilisant des logiciels, des technologies et des services de biosimulation pour transformer la découverte et le développement traditionnels de médicaments. La société construit sa technologie de biosimulation sur les premiers principes de la biologie, de la chimie et de la pharmacologie avec des algorithmes mathématiques qui modélisent la façon dont les médicaments et les maladies se comportent dans le corps. Elle offre une plateforme intégrée de bout en bout à ses clients, notamment à diverses sociétés biopharmaceutiques, à des établissements universitaires et à des organismes de réglementation dans 62 pays. Elle fournit également une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle qui permet aux organisations d'intégrer et d'analyser le contenu de l'ensemble de leurs données d'entreprise. L'entreprise est présente aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Inde, en Italie, au Japon, au Luxembourg, aux Pays-Bas, aux Philippines, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.

Secteur Logiciels