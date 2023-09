CES Energy Solutions Corp. est un fournisseur canadien de solutions chimiques consommables tout au long du cycle de vie du champ pétrolifère. Cela comprend des solutions au niveau du foret, au point de complétion et de stimulation, à la tête de puits et à la pompe, et enfin jusqu'au pipeline et au marché intermédiaire. Ses activités principales comprennent les fluides de forage et les produits chimiques de production et de spécialité. Son activité de fluides de forage est présente dans toute l'Amérique du Nord. Son activité de produits chimiques spécialisés pour la production est présente aux États-Unis et dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (WCSB), en mettant l'accent sur le service des zones de ressources en pétrole et en liquides de gaz naturel. Elle fournit des services environnementaux et d'élimination des déchets de fluides de forage aux exploitants actifs dans le WCSB par le biais de sa division Clear Environmental Solutions (Clear). Elle fournit des camions et des remorques spécialement conçus pour le transport des fluides de forage aux exploitants actifs dans le BSOC par l'intermédiaire de sa division Equal Transport (Equal).