CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd, anciennement Westone Information Industry Inc, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la production et la vente de produits de sécurité. La société fournit principalement des services de sécurité des données pour la protection de la vie privée, la prévention des fuites de données et le partage des flux de sécurité des données. La société exerce ses activités principalement sur les marchés nationaux.