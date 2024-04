CETC Digital Technology Co Ltd, anciennement Shanghai East-China Computer Co Ltd, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fourniture de services et d'intégration de systèmes, de solutions logicielles et industrielles, et de services d'ingénierie pour les bâtiments intelligents et les centres de données. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Services et conseils en informatique