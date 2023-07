Cetc Potevio Science&Technology Co Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans le secteur de la communication de l'information. La société exerce ses activités dans trois domaines. Dans le domaine de la communication via le réseau public, la société est engagée dans la fourniture de services tels que le conseil, la planification, la conception, l'affacturage et la construction de réseaux de communication. Dans le domaine de la communication par réseau spécial et des applications intelligentes, la société fournit des produits et des solutions de communication par réseau spécial pour des industries telles que le système de transit ferroviaire urbain, la sécurité, la police publique, la gestion des urgences et l'énergie électrique, entre autres. Dans le domaine de la fabrication intelligente, la société est engagée dans la fourniture de cartes de circuits imprimés spéciales et d'instruments de fréquence temporelle à température constante pour les clients du secteur de la communication et d'autres industries.

Secteur Communications et réseautage