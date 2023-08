CEVA, Inc. est un donneur de licence de connectivité sans fil et de technologies de détection intelligente, ainsi que de solutions intégrées de protocole Internet (IP). La société propose des processeurs de signaux numériques, des processeurs d'intelligence artificielle (IA), des plateformes sans fil et des logiciels complémentaires pour la fusion de capteurs, l'amélioration de l'image, la vision par ordinateur, la saisie vocale et l'IA. Les clients de la Société comprennent des sociétés de semi-conducteurs et des fabricants d'équipements d'origine (OEM) axés sur une gamme de marchés finaux cellulaires et de l'Internet des objets (IoT), y compris une station de base, mobile, ordinateur personnel, consommateur, automobile, robotique, industriel, aérospatial et défense, et médical. Le portefeuille de la société comprend également une gamme de logiciels d'application optimisés pour ses processeurs, notamment le traitement frontal de la voix et la reconnaissance vocale, l'imagerie et la vision par ordinateur, ainsi que la fusion de capteurs. Le portefeuille de capteurs intelligents de l'entreprise comprend des technologies avancées pour les caméras, les microphones, les concentrateurs de capteurs et les unités de mesure inertielle (IMU).