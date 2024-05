Cewe Stiftung & Co KGaA est une société basée en Allemagne qui fournit des services de développement photographique. La société propose des services de développement photographique et d'impression en ligne. Cewe Stiftung & Co KGaA fournit des photos et des produits numériques à la fois au commerce de détail et au commerce Internet. Les activités de l'entreprise sont divisées en trois segments. L'unité Photofinishing produit et vend des produits photo. L'unité de vente au détail exclusive vend du matériel et des produits photo aux consommateurs finaux sous diverses marques, telles que Fotojoker, Fotolab et Japan Photo, entre autres. L'unité d'impression en ligne opère par le biais de portails d'impression en ligne, tels que www.cewe-print.de et d'autres. En outre, l'entreprise vend ses propres produits et du matériel photographique, comme des appareils photo. Elle possède des usines de production en Pologne, en Allemagne et en France, entre autres, ainsi que des succursales de distribution en Norvège, en Suède et en Belgique, entre autres.