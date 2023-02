Les fortes ventes de Noël poussent Cewe

OLDENBURG (dpa-AFX) - Le retour des fêtes et l'augmentation des voyages après la pandémie de Corona ont donné au prestataire de services photographiques Cewe 2022 un élan inattendu. Les gens ont recommencé à prendre des photos lors d'événements ou de vacances et à les utiliser pour créer des produits développés par Cewe, tels que des livres ou des calendriers photo. Ainsi, les ventes de Noël, déjà traditionnellement fortes, ont été particulièrement importantes, comme l'entreprise l'a annoncé vendredi à Oldenburg. Le chiffre d'affaires annuel a dépassé la limite supérieure des prévisions de la direction et le résultat d'exploitation s'est situé dans le tiers supérieur de la fourchette annoncée.

Par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires a grimpé de 7% pour atteindre 741 millions d'euros. Les prévisions prévoyaient au mieux un million d'euros de moins. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est élevé à 75,6 millions d'euros, soit près de 5 % de plus qu'un an auparavant. La direction s'attendait à un chiffre compris entre 65 et 80 millions d'euros. Cewe présentera les chiffres complets le 30 mars /lew/jha/.