CEZ, a.s. est spécialisé dans la production et la distribution d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente et négoce d'électricité (53,4%) ; - vente de gaz naturel (3,9%) ; - vente de chaleur (3,8%) ; - vente de charbon (2,2%) ; - autres (36,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : République Tchèque (67,1%), Bulgarie (8,9%), Roumanie (7,9%), Allemagne (6,7%), Pologne (4,9%) et autres (4,5%).