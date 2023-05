Exclusif - Le programme d'achat groupé de gaz de l'UE suscite des demandes de la part de 65 entreprises

Données financières CZK USD EUR CA 2023 303 Mrd 14 269 M 12 967 M Résultat net 2023 34 877 M 1 641 M 1 491 M Dette nette 2023 128 Mrd 6 009 M 5 461 M PER 2023 17,9x Rendement 2023 5,94% Capitalisation 629 Mrd 29 574 M 26 877 M VE / CA 2023 2,49x VE / CA 2024 2,19x Nbr Employés 28 000 Flottant 30,0% Graphique CEZ, A. S. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 1 171,00 CZK Objectif de cours Moyen 966,64 CZK Ecart / Objectif Moyen -17,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Daniel Beneš Chief Administration Officer Martin Novák Chief Financial & Operating Officer Otakar Hora Chairman-Supervisory Board Michaela Chaloupková Chief Purchasing Officer Vladimír Hronek Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CEZ, A. S. 50.00% 29 574 NEXTERA ENERGY -9.82% 152 546 IBERDROLA, S.A. 7.32% 81 663 SOUTHERN COMPANY 2.44% 79 959 DUKE ENERGY CORPORATION -5.23% 75 007 ENEL S.P.A. 21.25% 68 505