La hausse des bénéfices de CEZ en 2022 indique un dividende record

Données financières CZK USD EUR CA 2022 292 Mrd 13 045 M 12 177 M Résultat net 2022 67 125 M 2 999 M 2 800 M Dette nette 2022 104 Mrd 4 644 M 4 335 M PER 2022 8,39x Rendement 2022 7,69% Capitalisation 556 Mrd 24 819 M 23 169 M VE / CA 2022 2,26x VE / CA 2023 2,15x Nbr Employés 27 500 Flottant 30,0%

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 1 035,00 CZK Objectif de cours Moyen 953,91 CZK Ecart / Objectif Moyen -7,83%

Dirigeants et Administrateurs Daniel Beneš Chief Administration Officer Martin Novák Chief Financial & Operating Officer Otakar Hora Chairman-Supervisory Board Michaela Chaloupková Chief Purchasing Officer Vladimír Hronek Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CEZ, A. S. 33.25% 24 819 NEXTERA ENERGY -9.13% 150 394 IBERDROLA, S.A. 1.24% 74 281 DUKE ENERGY CORPORATION -5.52% 74 228 SOUTHERN COMPANY -4.01% 73 937 ENEL S.P.A. 7.12% 57 259