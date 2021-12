L'entreprise de médias sociaux de Trump s'associe à la société canadienne Rumble Inc.

L'entreprise de médias sociaux de l'ancien président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'elle avait conclu un accord technologique et de services en nuage avec la plateforme vidéo canadienne Rumble Inc.

Dans le cadre de cet accord, Rumble fournira des vidéos et des flux pour TRUTH Social, l'application de médias sociaux proposée par Trump.

Rumble a été lancé en 2013 par l'entrepreneur technologique Chris Pavlovski en tant que site alternatif de type YouTube, et est populaire parmi les conservateurs américains qui cherchent une alternative à Big Tech. Ses vidéos les plus populaires sont celles des commentateurs conservateurs Dan Bongino et Dinesh DSouza, ainsi que de l'ancien stratège de la Maison Blanche de Trump, Steve Bannon. Il est soutenu par Peter Thiel, spécialiste du capital-risque, et J.D. Vance, auteur et candidat au Sénat américain, par l'intermédiaire de Narya Capital.

Le 1er décembre, Rumble a annoncé qu'elle allait entrer en bourse en fusionnant avec l'entreprise à chèque en blanc CF Acquisition Corp VI pour une valeur d'entreprise initiale de 2,1 milliards de dollars. La société fusionnée s'appellera Rumble et devrait être cotée au Nasdaq.

L'ancien avocat de l'administration Trump, Michael Ellis, a rejoint Rumble en novembre en tant que premier avocat général et secrétaire général.

L'annonce de Trump Media and Technology Group est intervenue quelques heures après que Rumble a déclaré avoir rompu ses liens commerciaux https://prn.to/3dNKzaC avec Tremor International et Unruly Group, des sociétés qui, selon Rumble, avaient tenté de censurer la personnalité conservatrice Dan Bongino.

TMTG a fourni peu de détails sur la manière dont il envisage de créer une plateforme de médias sociaux, un service de streaming, une division d'information et un fournisseur de cloud alternatif pour concurrencer les acteurs bien établis dans ces catégories.

La société a déclaré le 6 décembre que le représentant américain Devin Nunes, le principal républicain de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, quittera le Congrès pour devenir directeur général de la nouvelle entreprise, et assumera ce rôle en janvier.

Nunes a été un ardent partisan de Trump, votant contre la certification de la victoire électorale du démocrate Joe Biden en 2020 suite aux fausses allégations de fraude électorale de Trump. (Reportage de Helen Coster à New York et Niket Nishant à Bengaluru ; édition de Shounak Dasgupta et David Gregorio).