CF Industries Holdings, Inc. a annoncé que Douglas C. Barnard, Senior Vice President, General Counsel and Secretary, a informé la société qu'il prendrait sa retraite le 12 janvier 2024. Dès à présent, M. Barnard occupera le poste de vice-président exécutif, chargé du développement de l'entreprise et de conseiller juridique, sous la responsabilité de Tony Will, président-directeur général de CF Industries Holdings, Inc. et sera principalement chargé d'obtenir l'autorisation de la FTC pour l'acquisition récemment annoncée de l'usine d'ammoniac de Waggaman, en Louisiane, et de contribuer à d'autres initiatives stratégiques et à l'aide au développement de l'entreprise. M. Barnard a rejoint CF Industries en tant qu'avocat général en janvier 2004.

Auparavant, il était vice-président exécutif et directeur juridique de Bcom3 Group, Inc. Auparavant, il a été associé du cabinet d'avocats Kirkland and Ellis et vice-président, directeur juridique et secrétaire de LifeStyle Furnishings International Ltd. Michael P. McGrane, vice-président, chef de la conformité et secrétaire adjoint de CF Industries, a été promu vice-président, chef du contentieux et secrétaire en tant que successeur de Barnardacos, à compter du 7 juillet 2023. M. McGrane rendra compte à Susan L. Menzel, qui a été promue vice-présidente exécutive et directrice générale de l'administration. Mme Menzel est vice-présidente principale des ressources humaines de la société depuis 2017.

En tant que CAO, elle ajoutera la supervision de la fonction juridique à ses responsabilités actuelles en matière de ressources humaines et de technologies de l'information. M. McGrane a rejoint CF Industries en 2011 en tant qu'avocat général associé et secrétaire adjoint. En janvier 2016, il a été nommé vice-président, directeur de la conformité et secrétaire adjoint.

Avant de rejoindre CF Industries, M. McGrane était avocat chez Skadden Arps Slate Meagher & Flom, où sa pratique se concentrait sur les fusions et acquisitions, les offres de titres, la gouvernance d'entreprise et les questions générales de droit des sociétés et des valeurs mobilières. Il est titulaire d'une licence en comptabilité de l'université de l'Illinois à Chicago et d'un doctorat en droit du Chicago-Kent College of Law. En outre, Christopher D. Bohn a été nommé vice-président exécutif et directeur financier et Bert A. Frost a été nommé vice-président exécutif des ventes, du développement du marché et de la chaîne d'approvisionnement, en reconnaissance de leur contribution permanente à la direction de l'entreprise.