CF Industries Holdings, Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'engrais azotés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits à base de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium (31,2%) : 7 237 Kt vendues en 2023 ; - urée (27,5%) : 4 570 Kt vendues ; - ammonium (25,3%) : 3 546 Kt vendues ; - nitrate d'ammonium (7,5%) : 1 571 Kt vendues ; - autres (8,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (73,2%), Canada (9,2%), Amérique du Nord (1,1%), Royaume Uni (5,2%) et autres (11,3%).

