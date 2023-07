Communiqué de presse - Notation financière

GCR révise la note d'émetteur de long terme de CFAO Motors Côte d'Ivoire de 'A+(WU)' à 'AA-(WU)' sur son échelle régionale de notation. La perspective est stable.

Action de notation

Dakar, le 25 juillet 2023 - GCR révise la note d'émetteur de long terme de CFAO Motors Côte d'Ivoire de 'A+(WU)' à 'AA-(WU)' sur son échelle régionale de notation. En outre, la note d'émetteur de court terme est révisée de 'A1(WU)' à 'A1+(WU)'. La perspective est stable.

Emetteur Type de notation Echelle Notation Perspective CFAO Motors Côte d'Ivoire Note de long terme Régionale AA-(WU) Stable Note de court terme Régionale A1+(WU) -

Résumé des principaux facteurs de notation

La révision de la notation de CFAO Motors Côte d'Ivoire (CFAO Motors CI) repose sur ses performances financières solides, avec une croissance des revenus soutenue par ses marques phares Suzuki by CFAO et Toyota. Le concessionnaire parvient à réaliser des marges confortables et en progression grâce à une gestion efficace de ses coûts, ce qui se traduit par des flux de trésorerie positifs. De plus, sa position de leader sur le marché ivoirien de la vente de véhicules neufs lui permet de bénéficier du dynamisme du secteur qui demeure fortement concurrentiel. Cette situation compense partiellement la concentration élevée de son chiffre d'affaires sur quelques marques, bien qu'il propose une large gamme de véhicules, ainsi que les difficultés d'approvisionnement liées aux problèmes rencontrés par ses fournisseurs et à sa dépendance importante vis-à-vis des importations qui l'expose aux variations des taux de change et aux difficultés logistiques liées au fret international.

CFAO Motors est une société du Groupe CFAO qui distribue exclusivement en Côte d'Ivoire des véhicules neufs et fournit des services d'entretien et réparation sur-mesure pour tout type de véhicule. La position concurrentielle de CFAO Motors CI représente une force majeure pour sa notation mais la concentration de ses revenus sur ses deux marques phares que sont Suzuki by CFAO et Toyota, qui représentent 77% des ventes en 2022, affaiblit sa notation. Le concessionnaire a consolidé sa position de leader en 2022 et revendique désormais 45,3% du marché ivoirien de la vente de véhicules neufs correspondant à une hausse de 36% de sa part de marché par rapport à 2021. Grâce à ce leadership et à la bonne reconnaissance de la marque CFAO Motors en Côte d'Ivoire, le concessionnaire a vu ses volumes de vente progresser de 35,8% en 2022 et son chiffre d'affaires augmenter de 22%, portés par les performances de ses marques Suzuki by CFAO et Toyota ainsi que dans une moindre mesure par celles de sa marque Mitsubishi, dans le sillage d'un marché ivoirien de véhicules neufs en forte croissance, tiré par les ventes de petites voitures destinées au transport

Côte d'Ivoire ⎪ Corporates ⎪ Notation Publique