CFM Holdings Limited est une société holding d'investissement. La société fournit des services d'emboutissage de métaux, de conception, de fabrication et de vente d'outils et de matrices utilisés pour la fabrication de composants métalliques emboutis. Elle opère à travers quatre segments : Emboutissage de métaux, Outillage, Composants et pièces, et Produits pour salles blanches. Le secteur de l'emboutissage de métaux est spécialisé dans la fabrication de plaques métalliques et l'emboutissage de métaux. Le secteur de l'outillage se consacre à la fabrication d'outils d'ingénierie et de matrices. Le segment des composants et des pièces détachées est engagé dans le commerce d'autres composants et pièces détachées, ainsi que dans l'entreposage et d'autres activités logistiques. Le secteur des produits pour salles blanches est spécialisé dans le commerce de produits jetables et de vêtements destinés à être utilisés dans les salles blanches, les laboratoires biomédicaux et les hôpitaux. Il dessert diverses industries, telles que l'industrie automobile, les télécommunications et l'industrie pharmaceutique. Ses filiales comprennent Cheong Fatt Holdings Pte. Ltd et Hantong Metal Component Sdn. Bhd.

Secteur Machines et équipements industriels