CFM Indosuez Wealth Management : Indosuez renforce la culture du feedback auprès de ses collaborateurs

Convaincu que donner et recevoir du feedback contribue à progresser à titre individuel et à instaurer un climat de partage et de confiance favorable à la prise d'initiatives, le groupe Indosuez a choisi de mettre à la disposition de ses collaborateurs différents outils alimentant une culture du feedback.

Une application mobile destinée à demander et recevoir un feedback de développement personnel sur des softs skills ou sur un évènement professionnel, très simplement en l'espace de quelques minutes, a été lancée. Des formations et des illustrations pratiques sont par ailleurs accessibles sur la Digital Academy, la plateforme de formation en ligne d'Indosuez.

Sont également prévus un canevas du bon feedback et des webinars pour accompagner les managers et collaborateurs dans la démarche.

« Une culture d'entreprise collaborative favorable à la créativité et à la progression individuelle est nourrie notamment par une pratique active du feedback. Aussi, dans le cadre de son projet Humain, le groupe Indosuez a choisi de la promouvoir auprès de ses collaborateurs en mettant à leur disposition des formations et outils simples d'utilisation et adaptés à un usage régulier. » affirme Anne-Laure Branellec, Directrice des Ressources Humaines du groupe Indosuez.

16 juin 2021