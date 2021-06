CFM Indosuez Wealth Management : Nominations au Comité de Direction Générale d'Azqore

Lausanne, le 14 juin 2021 - Azqore, entreprise spécialisée dans l'externalisation de Systèmes d'Informations et dans le traitement d'opérations bancaires pour les acteurs de la Gestion de Fortune, annonce de nouvelles nominations au sein de son Comité de Direction Générale.

Pascal Exertier est nommé Directeur Général d'Azqore.

Il poursuivra à ce titre la transformation d'Azqore au service de ses clients engagée il y a 5 ans en s'appuyant sur l'expertise de Capgemini. Il veillera notamment à la poursuite de la conquête de nouveaux clients pour conforter la position d'Azqore sur ses marchés de développement prioritaires en Europe et en Asie, à la finalisation de l'industrialisation de son modèle de production et à la livraison des grands projets digitaux en cours.

Stéphane Gomisest nommé Directeur Général Adjoint d'Azqore.

Il reprendra les précédentes fonctions de Pascal Exertier. Il supervisera les activités d'Azqore Business Service (pôle dédié à l'accueil des nouveaux clients sur la plateforme, à l'offre de conseil et de produits et services) et la Direction Commerciale comprenant le Marketing et la Communication. L'expérience de Stéphane Gomis dans les métiers de la banque privée et de la banque de financement et d'investissement au sein du groupe Société Générale constituent des atouts certains pour le développement d'Azqore et le renforcement de sa proposition de valeur.

Christian Fournier conserve ses fonctions de Directeur Général Adjoint d'Azqore en charge des opérations informatiques et bancaires ainsi que du Secrétariat Général et des Ressources Humaines.

Jacques Prost, Président d'Azqore commente ces nominations : « Je suis confiant dans la capacité de l'équipe de Direction Générale d'Azqore renouvelée à poursuivre la dynamique engagée et à porter l'ambition commune d'Indosuez Wealth Management et de Capgemini de créer une référence majeure du secteur des services d'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires pour la Gestion de Fortune. »

Biographies

Après avoir occupé les fonctions d'actuaire dans l'assurance, de Chef des ventes chez IBM, de Président d'Atos France, et de Directeur des Opérations chez Capgemini, Pascal Exertier a rejoint Azqore en tant que Directeur Général Adjoint en mars 2018. Il est titulaire d'un diplôme de l'ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration) et de l'INM (Institut National du Marketing).

Stéphane Gomis a occupé différents postes au sein du groupe Société Générale. Il a passé les premières années de sa carrière en tant que Front officer, conseillant des clients dans le domaine des fusions et acquisitions puis pour la mise en oeuvre de financements à effet de levier et structurés notamment dans le secteur des médias et des télécoms. En 2009, il rejoint la direction financière au sein de l'équipe de la stratégie où il a notamment participé à la création d'Amundi, avant de devenir en 2013 Directeur de cabinet du Directeur financier du groupe Société Générale. Il rejoint Société Générale Private Banking en 2017 en tant que Directeur Financier Adjoint avant de rejoindre en 2019 le Comité Exécutif de la banque privée en tant que Responsable du pilotage commercial, des projets stratégiques, de l'innovation, du digital et de l'ESG. Il est diplômé de l'EM Lyon.



Azqore / Indosuez Wealth Management

Melinda Raverdy + 41 58 32 195 97 melinda.raverdy@ca-indosuez.ch

Morgane Le Boursicaud +33 (0)1 40 75 64 35 morgane.leboursicaud@ca-indosuez.fr

A propos d'Azqore

Azqore est une entreprise internationale spécialisée dans l'externalisation de Systèmes d'Informations et dans le traitement d'opérations bancaires pour les acteurs de la Gestion de Fortune. Issue d'une union inédite entre deux leaders sur leur marché, le groupe Crédit Agricole et Capgemini, l'entreprise gère 200 milliards d'euros au 31.12.20.

Depuis près de 30 ans, Azqore accompagne les banques privées dans leurs projets de transformation et de renforcement de leur efficacité opérationnelle. Elle met à leur disposition une plateforme informatique et une gamme complète de services et de produits bancaires digitaux. Elle leur propose aussi de traiter leurs opérations de back office depuis ses deux Hubs, en Suisse et à Singapour.

Azqore offre à ses clients une approche unique autour de son « Core Banking » enrichi de logiciels de référence du monde de la Gestion de Fortune et ouvert aux fintech les plus innovantes.

Son ADN et son expertise digitale et bancaire éprouvée avec près de 60 migrations de banques réussies depuis 1992 permettent à Azqore d'offrir à ses 30 clients un haut niveau de qualité sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Elle les assure également du respect des meilleurs standards en termes d'innovation, de réglementations et de conformité.

www.azqore.com