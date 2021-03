CGG : Techniquement solide 12/03/2021 | 16:08 Eliot Reboul 12/03/2021 | 16:08 achat En cours

Cours d'entrée : 1.2585€ | Objectif : 1.39€ | Stop : 1.19€ | Potentiel : 10.45% Le titre CGG ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1.39 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme. Points forts Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 0.84 EUR. Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 1.39 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CGG 59.88% 1 102 SCHLUMBERGER LIMITED 34.68% 41 109 HALLIBURTON COMPANY 26.14% 21 185 BAKER HUGHES COMPANY 15.88% 17 612 TENARIS S.A. 49.61% 13 998 NOV INC. 20.90% 6 444 YANTAI JEREH OILFIELD SERVI.. 9.51% 5 636 CHAMPIONX CORPORATION 63.27% 5 008 DIALOG GROUP BERHAD -4.06% 4 543 ANTERO MIDSTREAM CORPORATIO.. 22.44% 4 502 WORLEY LIMITED -6.79% 4 352

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 970 M - 813 M Résultat net 2021 -99,6 M - -83,5 M Dette nette 2021 949 M - 796 M PER 2021 -11,8x Rendement 2021 - Capitalisation 1 104 M 1 102 M 925 M VE / CA 2021 2,12x VE / CA 2022 1,85x Nbr Employés 3 890 Flottant 95,7% Prochain événement sur CGG 12/05/21 Q1 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 1,53 $ Dernier Cours de Cloture 1,55 $ Ecart / Objectif Haut 55,7% Ecart / Objectif Moyen -1,42% Ecart / Objectif Bas -29,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Sophie Zurquiyah-Rousset Chief Executive Officer & Director Yuri Baidoukov Group Chief Financial Officer & Treasurer Philippe Salle Chairman Don Pham Head-Research & Technology Chu Ong Ting Chief Technology Officer