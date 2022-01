CGG : A suivre aujourd'hui

CGG a signé une promesse de vente avec Pramena Investment & Anacap Financial Partners pour la cession, dans le cadre d'une opération " Sale et lease back " de Galileo, son siège social situé à Massy. La clôture de cette transaction est attendue au deuxième trimestre 2022. Yuri Baidoukov, directeur financier de CGG, a déclaré : " Nous sommes ravis d'annoncer cet accord. Cette transaction souligne les efforts continus de CGG pour réduire sa base de coûts et renforcer son bilan. "



CGG a annoncé également l'extension pour une période de trois ans du centre d'imagerie dédié, opéré dans les bureaux d'Equinor à Stavanger pour le suivi permanent des réservoirs (PRM). Afin d'optimiser la gestion de la production et la récupération des champs Johan Sverdrup, Snorre et Grane en mer du Nord norvégienne, les équipes d'Equinor y analysent dans les jours suivant l'acquisition, les images sismiques 4D fournies par les spécialistes en imagerie du sous-sol de CGG.



Le renouvèlement du contrat d'imagerie s'étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.