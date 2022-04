CGG : A suivre aujourd'hui

CGG a signé un partenariat stratégique avec Kent, une société d'ingénierie de services énergétiques, afin de travailler ensemble sur des projets de décarbonation associés au développement du CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) et à la production et fourniture d'hydrogène.



CGG et Kent proposeront aux clients des secteurs de l'énergie et d'autres industries des services ‘complets' de bout en bout de leurs projets, depuis la caractérisation du sous-sol pour la sélection et l'évaluation des sites de stockage jusqu'à l'ingénierie, la planification, la construction et mise en service des projets, et enfin le démantèlement et la surveillance à long terme de ces sites, qui nécessitent une instrumentation et la gestion des données.