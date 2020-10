CGG Annonce la Phase II du Programme

Multi-Clients Nebula, au Large du Brésil

Paris, France – 27 Octobre, 2020

CGG annonce ce jour la fin prochaine du projet multi-clients Nebula 3D Phase I et le démarrage à venir de la Phase II.

Nebula 3D est une grande étude BroadSeis™ à offsets longs située au large du Brésil dans les bassins sédimentaires prospectifs de Campos et Santos. La phase I représente 17 700 kilomètres carrés au sud-est du programme Nebula et couvre une zone où n’existe actuellement aucune donnée sismique 3D. La phase II couvrira environ 10 000 kilomètres carrés du côté nord du programme et permettra à partir des données BroadSeis existantes d’obtenir des images sismiques double azimut.

Les images double azimut de la Phase II de Nebula permettront de mieux éclairer les structures pré-salifères et de relever les défis majeurs des épaisses couches volcaniques existantes dans cette zone. Le centre de Traitement / Imagerie de CGG à Rio mettra en œuvre les technologies propriétaires de haut de gamme de CGG d’Atténuation des Multiples inter-couches et de Time-Lag FWI pour améliorer considérablement le modèle de vitesse et obtenir des images plus claires et plus ciblées de cette zone pré-salifère très prolifique.

La Phase II est prévue de démarrer début décembre 2020. L’acquisition de données marine sera réalisée par le navire Oceanic Sirius de Shearwater. Des premiers résultats sont attendus au quatrième trimestre 2021, tandis que les résultats finaux qui incluront les séquences Kirchhoff PSDM TTI, TTI RTM 45Hz et LSRTM 45Hz, sont attendus au premier trimestre 2022.

Sophie Zurquiyah, PDG de CGG, a déclaré : « La zone pré-salifère au large du Brésil est la plus grande découverte mondiale de pétrole des dernières décennies. Elle est surement l’une des plus importantes zones d’exploration du monde, très convoitée par toutes les grandes compagnies pétrolières et par de nouveaux acteurs prêts à entrer dans ce secteur à fort potentiel. Ce programme multi-clients complète notre vaste bibliothèque de données 3D existante dans ces bassins sédimentaires de Campos et Santos et démontre notre engagement à offrir à l’industrie des jeux de données ultra-modernes pour optimiser l’exploration et le développement de l’ensemble de cette zone.»

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4 000 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél: + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: christophe.barnini@cgg.com









Pièce jointe