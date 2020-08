CGG: CGG Enrichit sa Bibliothèque de Données de la Zone Nord du Viking Graben avec un Second Azimut

CGG Enrichit sa Bibliothèque de Données de la Zone Nord du Viking Graben avec un Second Azimut





Paris, France – le 27 août 2020

CGG annonce ce jour le démarrage d’une nouvelle étude multi-clients 3D dans le nord de la mer du Nord pour enrichir le programme ‘Northern Viking Graben’ (NVG) existant à partir d’un deuxième azimut. Cette étude s'étendra aux blocs proposés lors du 32ème cycle de mise aux enchères du Royaume-Uni.

La nouvelle étude permettra d'enregistrer environ 2 000 km2 de données supplémentaires dans la direction est-ouest. Ces nouvelles données seront ensuite traitées avec les données nord-sud existantes pour délivrer un volume dans les deux directions d’acquisition. L’apport de ce deuxième azimut, le traitement de pointe de CGG et les dernières techniques avancées de modèle de vitesse et d'imagerie permettront d’améliorer l’interprétation des différents types de failles multidirectionnelles prévalant dans la région et d’obtenir une meilleure résolution pour résoudre la stratigraphie complexe et marginale des réservoirs.

Sophie Zurquiyah, PDG de CGG, a déclaré : « Cette nouvelle étude sera la première d’un programme pluriannuel. Elle s’appuie sur notre partenaire stratégique Shearwater GeoServices et sur les connaissances approfondies de CGG dans le nord du Viking Graben pour renforcer la couverture actuelle de 44 000 km2 dans cette zone de la mer du Nord. L’imagerie de très grande qualité de ces nouvelles données développées par nos experts en traitement multi-azimuts, permettra de réduire les risques des champs existants et de révéler le potentiel de nouvelles zones, favoriser l’exploration de proximité et développer le potentiel de champs non encore opérés. »

