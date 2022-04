CGG : CGG Renomme ses Segments d'Activités et Annonce l'Agenda des Résultats du T1 2022

CGG Renomme ses Segments d’Activités et

Annonce l’Agenda des Résultats du T1 2022

PARIS, France – 19 avril 2022

Changement de nom des segments d’activités :

Pour refléter le développement du groupe, de son portefeuille d’activités et de son expertise vers des nouveaux marchés à forte croissance et son évolution vers une société technologique, les segments d’activités de CGG seront renommés dès la publication des résultats financiers du T1 2022.

CGG continuera de présenter ses informations financières sous deux segments d’activités en les renommant comme suit :

Le segment d’activités Geophysics, Geology et Reservoir (GGR) est renommé Data, Digital & Energy Transition (DDE) : Le nom de l’activité Géoscience reste inchangé Géoscience (GEO) Le nom de l’activité Multi-Clients est renommé Earth Data (EDA)







Le segment d’activités Equipment est renommé Sensing & Monitoring (SMO).





Agenda de publication des résultats financiers du T1 2022 :

CGG communiquera ses résultats du premier trimestre 2022, le 4 mai après la fermeture des marchés financiers.

Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur le site www.cgg.com dès 17h45.





Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée à 18h30 (Paris) – 17h30 (Londres) ce même jour. Pour accéder à la conférence, merci de vous connecter à la webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com ou bien de composer l’un des numéros suivants :





Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com.



A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini



Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: christophe.barnini@cgg.com













