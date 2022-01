CGG : CGG Signe une Promesse de Vente pour la Cession de son Siège Social

CGG Signe une Promesse de Vente

pour la Cession de son Siège Social

PARIS, France – 18 janvier 2022

CGG annonce ce jour la signature d'une promesse de vente avec Pramena Investment & Anacap Financial Partners pour la cession, dans le cadre d’une opération « Sale et lease back » de Galileo, son siège social situé à Massy. La clôture de cette transaction est attendue au deuxième trimestre 2022.

Yuri Baidoukov, Directeur financier de CGG, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer cet accord. Cette transaction souligne les efforts continus de CGG pour réduire sa base de coûts et renforcer son bilan. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 300 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

