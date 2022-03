CGG : Communiqué de Presse Financier T4 2021

Ce bon quatrième trimestre et des résultats annuels en ligne avec les attentes confirment la reprise progressive de nos activités, amorcée au second semestre. En 2021, le renforcement de notre leadership et de notre différenciation technologique, qui se sont traduits par de nouveaux gains de part de marché, nous placent dans une position favorable alors que la demande pour nos produits et nos services continue de croître. Nous sommes également en bonne voie pour l'atteinte de nos objectifs de neutralité carbone avec la baisse des niveaux 1 et 2 de nos émissions directes 2021 à respectivement 2 et 43 kt d'eq.C0

En 2022, CGG continuera d'investir dans ses cœurs de métiers en s'appuyant sur son positionnement de haut de gamme tout en accélérant en parallèle le développement des Nouveaux Business « Beyond the Core » pour répondre à la digitalisation de l'industrie, à la transition énergétique, aux besoins de Surveillance et d'Observation et à la demande d'autres industries.

En 2021, alors que les clients se sont concentrés de plus en plus sur l'optimisation des réservoirs et sur l'exploration de proximité, CGG a confirmé la valeur ajoutée de ses métiers traditionnels et à forte différentiation technologique. La stratégie

Augmentation des investissements multi-clients autour de 200 millions de dollars, incluant de nouveaux programmes au large de l'Amérique Latine et en mer du Nord

Investissements industriels et R&D d'environ 70 millions de dollars, permettant notamment d'atteindre jusqu'à 100 pétaflops de nouvelle puissance informatique de grande capacité (High Performance Computing) dans le Cloud.

Les Nouveaux Business du Groupe devraient représenter plus de

20% du chiffre d'affaires du Groupe en 2025 :

Au fil des années, CGG a construit et développé une expertise majeure et un portefeuille de technologies uniques dans les géosciences et dans les technologies des sciences des données. Alors que la transition énergétique, l'environnement et le changement climatique sont au cœur des préoccupations sociétales, notre expertise et nos technologies sont de plus en plus sollicitées et constituent une offre différenciante dans les marchés en forte croissance des Sciences du Digital, de la Transition Energétique et de la Surveillance et de l'Observation. Chacun de ces marchés devrait connaître une croissance accélérée à court, moyen et long terme. L'objectif du Groupe est que ces Nouveaux Business au-delà des métiers cœurs représentent plus de 20% de son chiffre d'affaires en 2025.

Le marché total des Sciences du Digital dans le secteur de l'énergie est estimé à environ 30 milliards de dollars en 2025.

CGG propose sur ce marché le matériel, les intergiciels (passerelles techniques) et les applicatifs spécialisés dans le calcul scientifique ainsi que des solutions sur-mesure de calcul scientifique. Sur le plan opérationnel avec près de 300 pétaflops de capacité de calcul, les services de Cloud associés et plus de 240 pétaoctets de capacité de stockage, les solutions en Science du Digital de CGG accompagnent plus de 700 utilisateurs, dont nos clients internes et externes principalement pour leurs besoins de traitement de données et de transformation numérique. Au-delà de cette plate-forme unique de calcul scientifique, CGG propose des algorithmes de géoscience, de physique et de science des données très avancés, à la pointe de la technologie actuelle.

Le marché total accessible des Sciences du Digital de CGG dans le secteur de l'énergie est estimé à environ 1,2 milliards de dollars en 2022 et à 1,6 milliards de dollars en 2025 , soit une croissance d'environ 10 % par an. Actuellement plusieurs de nos clients accèdent à notre offre SaaS (Software as a Service) dans le cloud CGG et nous fournissons dans le monde entier sur site à nos clients de la puissance de calcul (GPU) de haut de gamme. Notre laboratoire d'intelligence artificielle poursuit également son développement avec des opportunités de clients dans tous les domaines Beyond the Core.

