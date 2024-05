Paris, France – le 9 mai 2024

CGG, un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC), annonce ce jour le lancement de sa solution AI Cloud, conçue pour répondre aux besoins des entreprises les plus consommatrices de données, telles celles présentes sur les marchés des sciences de la vie, des médias numériques, de l’industrie automobile et aéronautique et des géosciences, qui cherchent à optimiser et à accélérer leurs flux de production exigeants et consommateurs en ressources utilisant l’Intelligence Artificielle (AI)..

La nouvelle solution AI Cloud de CGG associe les technologies les plus récentes, y compris les GPU NVIDIA H100 Tensor Core configurés et optimisés pour les étapes de spécialisation et d’inférence de l’IA, à un environnement logiciel préinstallé adaptable aux besoins spécifiques de chaque client. Pendant que les experts de CGG gèrent les complexités de l'infrastructure et du calcul sur le cloud, les utilisateurs peuvent concentrer leurs efforts sur leur flux de production. En combinant IA Cloud CGG à l’offre Outcome-as-a-Service, les utilisateurs améliorent leurs processus opérationnels et génèrent plus de valeur, alignée sur leurs objectifs commerciaux et financiers.

La solution AI Cloud s'appuie sur les 70 ans d'expérience de CGG en tant que pionnier de l'informatique scientifique afin d’optimiser une production industrielle économe en énergie pour ses clients. Pour suivre l'évolution ultra-rapide des technologies de l'IA, en collaboration avec ses partenaires tel NVidia et s'assurer que la productivité et l'efficacité de ses clients ne soient jamais compromises, CGG enrichira continuellement son environnement AI Cloud avec du matériel optimisé et des logiciels innovants.

Agnès Boudot, EVP, HPC & Cloud Solutions, CGG, a déclaré : « La demande en matière de flux de travail d'IA, de science des données et d’HPC augmente de façon exponentielle, car les entreprises tournées vers l'avenir cherchent à exploiter la puissance du l’apprentissage profond, des grands modèles de langage et du traitement intelligent des données à grande échelle pour automatiser et révolutionner leurs tâches commerciales complexes afin de stimuler l'innovation et rester compétitives. En réponse, CGG a lancé son offre AI Cloud pour leur fournir les solutions d'IA de bout en bout dont elles ont besoin pour rationaliser efficacement ces charges de travail tout en respectant leurs engagements en matière de développement durable. »

Pour plus d'informations sur l'offre AI Cloud de CGG, visitez notre page web AI Cloud ici.

