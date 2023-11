CGG Lance une Offre d'Outcome-as-a-Service pour les Solutions HPC et IA

Paris, France - 13 novembre 2023

CGG, un leader mondial de la technologie et du calcul haute performance, annonce ce jour le lancement de sa nouvelle offre Outcome-as-a-Service (OaaS), conçue pour fournir pour les domaines scientifiques et techniques, y compris l'IA générative et les sciences de la vie, des solutions personnalisées et axées sur les capacités HPC et IA.

L'offre OaaS constitue une approche économique garantie pour les clients qui souhaitent faire évoluer leurs process HPC et IA vers un modèle de production aligné sur leurs objectifs, supprimant ainsi un CAPEX important et une facturation peu prévisible basée sur l'utilisation.

Avec des décennies d'expérience dans la conception, l'exploitation et l'optimisation du HPC industriel en géoscience, les experts du Centre d'Excellence IA & HPC de CGG travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour rationaliser, sur la plateforme HPC Cloud spécialisée, les flux de production les plus exigeants.

La combinaison des dernières technologies de calcul, notamment les CPU AMD EPYC™ Genoa, les CPU Intel® Xeon® Sapphire Rapids et les GPU Nvidia® H100, avec le nouveau modèle commercial OaaS, permettra d'offrir une solution HPC industrialisée idéale pour l'IA, ainsi que pour la simulation et la modélisation, fortement demandeuses de puissances de calcul dans des domaines tels que la dynamique moléculaire.

En développant la solution informatique la plus appropriée pour chaque charge de travail de production, cette nouvelle offre HPC renforce l’engagement de CGG à fournir des solutions durables qui apportent à une échelle industrielle, des performances de pointe aux travaux HPC et IA les plus intensifs.

Agnès Boudot, EVP, HPC & Cloud Solutions, CGG, a déclaré : " Nous sommes ravis d'être le premier acteur du marché à lancer l'offre OaaS innovante, qui répond à la tendance croissante des utilisateurs à la recherche de solutions HPC et IA plus productives et durables. Notre objectif est d'aider les industries de haute technologie à optimiser leurs flux de travail HPC et à atteindre leurs objectifs commerciaux de manière rentable, en tirant parti de notre technologie unique, de notre expertise reconnue et de notre modèle de prestation de services de haute qualité".

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

