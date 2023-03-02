Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. CGG
  6. Actualités
  7. Synthèse
    CGG   FR0013181864

CGG

(CGG)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:38:08 02/03/2023
0.8658 EUR   +4.21%
17:58CGG annonce la nomination de Jérôme Serve en tant que directeur financier
RE
17:52Cgg : Communiqué de Presse Financier T4 2022
PU
17:49CGG-Le résultat net annuel s'établit à 43 Mln
RE
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

CGG-Le résultat net annuel s'établit à 43 Mln

02/03/2023 | 17:49
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2 mars (Reuters) - CGG SA:

* RÉSULTATS FINANCIERS DU T4 2022

* EBITDA DES ACTIVITÉS AU T4 DE 193 M$ (NON ANNUEL)

* RÉSULTAT NET 2022 DE 43 M$ CONTRE UNE PERTE DE (180) M$ EN 2021

* CA DES ACTIVITÉS AU T4 DE 319 M$, EN HAUSSE DE 6% ET DE 7% PRO-FORMA SUR UN AN

* CASH-FLOW NET AU T4 DE 62 M$ QUI INCLUT 63 M$ DE CESSION DE LA BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE DE DONNÉES TERRESTRES

* RÉSULTAT NET DU GROUPE AU T4 DE 47 M$, EN FORTE AMÉLIORATION APRÈS UNE PERTE DE (28)M$ AU T4 2021

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DES ACTIVITÉS AU T4 DE 94 M$, UNE MARGE DE 29%. ET LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ** DES ACTIVITÉS DE 66 M$, UNE MARGE ÉLEVÉE DE 21%

* CROISSANCE DE LACTIVITÉ ATTENDUE EN 2023 ET AU-DELÀ, SOUTENUE PAR LAMÉLIORATION DU CARNET DE COMMANDES ET LE LEADERSHIP TECHNOLOGIQUE

* NOUS ABORDONS 2023 AVEC UNE MEILLEURE VISIBILITÉ GRÂCE À LAMÉLIORATION DE NOTRE CARNET DE COMMANDES ET DE NOTRE GÉNÉRATION DE CASH

* A LAVENIR, NOS ACTIVITÉS PRINCIPALES DEVRAIENT POURSUIVRE LEUR CROISSANCE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
Toute l'actualité sur CGG
17:58CGG annonce la nomination de Jérôme Serve en tant que directeur financier
RE
17:52Cgg : Communiqué de Presse Financier T4 2022
PU
17:49CGG-Le résultat net annuel s'établit à 43 Mln
RE
17:49Cgg - a l’avenir, nos activités principales devraient poursu…
RE
17:49Cgg - ca des activités au t4 de 319 m$, en hausse de 6% et d…
RE
17:49Cgg - résultat net du groupe au t4 de 47 m$, en forte amélio…
RE
17:49Cgg - nous abordons 2023 avec une meilleure visibilité grâce…
RE
17:49Cgg - cash-flow net au t4 de 62 m$ qui inclut 63 m$ de cessi…
RE
17:49Cgg - résultat opérationnel des activités au t4 de 94 m$, un…
RE
17:49Cgg - résultat net 2022 de 43 m$ contre une perte de (180) m…
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur CGG
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 929 M - 871 M
Résultat net 2022 4,30 M - 4,03 M
Dette nette 2022 1 076 M - 1 009 M
PER 2022 -16,0x
Rendement 2022 -
Capitalisation 632 M 632 M 592 M
VE / CA 2022 1,84x
VE / CA 2023 1,63x
Nbr Employés 3 200
Flottant 99,9%
Graphique CGG
Durée : Période :
CGG : Graphique analyse technique CGG | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CGG
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 0,89 $
Objectif de cours Moyen 1,06 $
Ecart / Objectif Moyen 19,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Sophie Zurquiyah-Rousset Chief Executive Officer & Director
Yuri Baidoukov Group Chief Financial Officer & Treasurer
Philippe Salle Chairman
Chu Ong Ting Chief Technology Officer
Michael C. Daly Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CGG37.41%632
SCHLUMBERGER LIMITED2.67%78 361
HALLIBURTON COMPANY-4.68%33 914
BAKER HUGHES COMPANY3.62%31 439
TENARIS S.A.-3.53%19 793
NOV INC.6.37%8 729