CGG-Le résultat net annuel s'établit à 43 Mln

2 mars (Reuters) - CGG SA:
* RÉSULTATS FINANCIERS DU T4 2022
* EBITDA DES ACTIVITÉS AU T4 DE 193 M$ (NON ANNUEL)
* RÉSULTAT NET 2022 DE 43 M$ CONTRE UNE PERTE DE (180) M$ EN
2021
* CA DES ACTIVITÉS AU T4 DE 319 M$, EN HAUSSE DE 6% ET DE 7%
PRO-FORMA SUR UN AN
* CASH-FLOW NET AU T4 DE 62 M$ QUI INCLUT 63 M$ DE CESSION
DE LA
BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE DE DONNÉES TERRESTRES
* RÉSULTAT NET DU GROUPE AU T4 DE 47 M$, EN FORTE
AMÉLIORATION
APRÈS UNE PERTE DE (28)M$ AU T4 2021
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DES ACTIVITÉS AU T4 DE 94 M$, UNE
MARGE DE
29%. ET LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ** DES ACTIVITÉS DE 66
M$, UNE MARGE ÉLEVÉE DE 21%
* CROISSANCE DE LACTIVITÉ ATTENDUE EN 2023 ET AU-DELÀ,
SOUTENUE
PAR LAMÉLIORATION DU CARNET DE COMMANDES ET LE LEADERSHIP
TECHNOLOGIQUE
* NOUS ABORDONS 2023 AVEC UNE MEILLEURE VISIBILITÉ GRÂCE À
LAMÉLIORATION DE NOTRE CARNET DE COMMANDES ET DE NOTRE
GÉNÉRATION DE CASH
* A LAVENIR, NOS ACTIVITÉS PRINCIPALES DEVRAIENT POURSUIVRE
LEUR
CROISSANCE
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(Gdansk Newsroom)