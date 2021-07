CGG : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2021

CGG

Société anonyme au capital de 7 116 618 €

Siège social : 27 avenue Carnot, 91300 Massy

N° 969 202 241 – RCS Evry

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Massy, France – le 28 juillet 2021

CGG annonce avoir déposé ce jour son rapport financier semestriel au 30 juin 2021 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce document peut être consulté sur le site internet de la Société : www.cgg.com sous la rubrique « Investors / French / Informations réglementées » et « Investors / French/ Informations financières ».

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications et Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél: + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com





Pièce jointe