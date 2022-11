CGG : Résultats du Troisième Trimestre 2022

Paris, France | 2 Nov 2022

CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial en technologies et calcul scientifique de haute performance annonce ses résultats non-audités du T3 2022

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré:

«Tout au long de l'année, nous avons constaté un raffermissement de notre environnement de marché au niveau mondial, résultant en particulier d'un regain d'intérêt et d'activité offshore dans l'hémisphère occidental et onshore au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Alors que ces conditions de marché plus favorables ont conduit à une accélération de l'activité commerciale, confirmant ainsi les anticipations d'un cycle haussier pluriannuel, les incertitudes macro et géopolitiques à court terme ont engendré une volatilité accrue et des décalages de certains projets des clients. Cela a particulièrement affecté notre activité Sensing and Monitoring, qui devrait connaitre une très forte croissance en 2023. Pour sa part, notre activité Data, Digital et Energy Transition reste solide avec une croissance en ligne avec l'augmentation des Capex E & P. Nous prévoyons un quatrième trimestre solide grâce aux ventes de Earth Data. Nous restons déterminés à profiter du cycle haussier qui se profile et ainsi augmenter notre chiffre d'affaires, avec l'objectif de désendetter notre bilan. Notre différenciation technologique reconnue, notre attention constante sur les priorités de nos clients et le développement continu de nos activités Beyond the Core favoriseront cette croissance.»

Chiffres IFRS: Chiffre d'affaires de 255 m$, EBITDAs de 115 m$ et résultat opérationnel de 28 m$

Chiffre d'affaires des activités de 217 m$, en baisse de (20)% et de (16)% pro-forma* sur un an Geoscience : Chiffre d'affaires des activités de 69 m$ en hausse pro-forma* de 8% sur un an, soutenu par les Amériques et par la demande pour la technologie de haut de gamme. L'augmentation sur un an de l'activité commerciale de 26% et de des commandes de 37% sont les signaux d'une forte amélioration du marché mondial. Earth Data : Chiffre d'affaires des activités de 62 m$ en baisse de (33)% sur un an. Un chiffre d'affaires de préfinancement de 19 m$, plus faible qu'attendu en raison du décalage de préfinancements de projets en mer du nord sur T4 et de projets au Brésil sur 2023. Après-ventes de 43 m$ en hausse de 32% sur un an. Sensing & Monitoring : Chiffre d'affaires des activités de 86 m$ en baisse de (15) % sur un an malgré une activité commerciale à fin septembre à un niveau record depuis 2016. Décalage sur 2023 de plusieurs projets et livraisons prévus au Moyen-Orient et Afrique du Nord.

EBITDAs des activités de 77 m$, marge de 35%. EBITDAs ajusté** des activités de 75 m$

Résultat opérationnel des activités de 25 m$, marge de 12%. Résultat opérationnel ajusté** des activités de 24 m$

Résultat net du Groupe de (2) m$, en forte amélioration par rapport à une perte de (16)m$ en 2021

Cash-flow net de (62) m$ avant coûts cash d'acquisition

Cash-flow net de (78) m$ qui inclut (19)m$ de coûts cash de l'achat d'ION Software et (40) m$ de variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions principalement lié au segment SMO.

Télécharger la version complète du Communiqué de Presse

Télécharger la présentation

Une conférence téléphonique en langue anglaise est programmée ce jour à 18h30 (heure française).

Veuillez noter que nous avons changé de modalités de connexion pour les conférences téléphoniques.

Les participants doivent désormais s'inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un numéro d'appel et un code pin. Les participants peuvent également participer au webcast en direct en cliquant ici.

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l'audio webcast sur le site internet www.cgg.com.