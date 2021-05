CGG: Sercel Engage des Négociations Exclusives avec LISS - Low Impact Seismic Sources

Sercel Engage des Négociations Exclusives avec

LISS - Low Impact Seismic Sources

Paris, France – Le 05 mai, 2021

CGG annonce ce jour que Sercel et Low Impact Seismic Sources (LISS) ont engagé des négociations exclusives pour l’acquisition de LISS par Sercel. En collaboration avec Shell, LISS a développé la TPS (Tuned Pulse Source), une source sismique marine innovante avec un contenu basse fréquence nettement amélioré.

La TPS de LISS est la solution qui répond le mieux aux besoins de l’industrie pour les basses fréquences qui permettent une pénétration améliorée, une interprétation quantitative plus aisée et de meilleurs résultats FWI (Full Waveform Inversion), notamment lorsqu’elle est combinée à des données à long déport, tout en minimisant l’impact sur l’environnement.

Sercel va continuer à développer et à commercialiser la TPS dans le monde entier tandis que Shell va apporter son support lors des essais en mer qui seront effectués cet été et accomplira une première mission commerciale avec la TPS de LISS à la fin de l’année.

Steve Chelminski, co-fondateur de LISS et inventeur de la première source marine dans les années 1960 a déclaré “Je me réjouis de l’acquisition de LISS par Sercel, fournisseur d’équipement pour l’industrie sismique. Sercel va offrir les avantages de la TPS et de ses futures évolutions technologiques, une nouvelle ère de technologie de sources marines, à tous les contracteurs et compagnies pétrolières. C’est une source basse fréquence qui permet non seulement d’obtenir les données nécessaires à une meilleure image et à une amélioration de la FWI, mais également de faire progresser notre industrie et protéger notre environnement ”.

Gerard van Drempt, Shell Global Category Manager Geophysics, a déclaré : “Shell est satisfait que la solution développée en collaboration avec LISS soit mise sur le marché pour des acquisitions commerciales. Nous sommes convaincus que la collaboration entre Shell, LISS et Sercel va permettre à cette source innovante de devenir la solution N° 1 de l’industrie pour une meilleure acquisition sismique basse fréquence et à faible impact environnemental”.

Emmanuelle Dubu, Président de Sercel, a déclaré : “ Avec son personnel qualifié, sa propriété intellectuelle et sa source marine novatrice, LISS apporte une importante valeur ajoutée aux équipements sismiques marines de Sercel et complète parfaitement notre portefeuille actuel de solutions durables de haut de gamme pour l’exploration, le développement et la surveillance des réservoirs.”

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

