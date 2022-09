CGG : Sercel Finalise l'Acquisition de l'Activité Logiciels de ION

Paris, France – le 12 septembre 2022

CGG annonce aujourd'hui que Sercel, sa division Sensing & Monitoring, a finalisé l'acquisition de l'activité logiciels d’ION Geophysical Corporation ("ION") qui inclut les produits suivants :

- Orca : un système de navigation dédié à l’acquisition de données à partir de streamers

- Gator : un système de navigation dédié à l’acquisition de données fond de mer (OBN)

- Mesa : un ensemble d'outils pour l'optimisation des équipes sismiques terrestres et marines

- Marlin : un logiciel de gestion des opérations maritimes simultanées, utilisé dans le cadre des équipages sismiques marins, mais aussi pour d'autres opérations maritimes et pour la gestion de la navigation dans les ports.

Cette acquisition permet à Sercel de compléter sa gamme de services et de logiciels mais également de se diversifier dans les opérations en mer simultanées grâce à son produit Marlin.

Sercel exploitera ce nouvel ensemble de technologies comme une unité commerciale et le portefeuille de produits sera maintenu tel quel.

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : "Nous sommes ravis que la division logiciels d’ION rejoigne le groupe Sercel et nous accueillons les équipes avec enthousiasme. Cette acquisition est une excellente opportunité d'élargir notre offre et de continuer à développer nos opportunités de diversification avec des produits à valeur ajoutée tels que Marlin. L'équipe de la division logiciels d'ION apporte également une expérience significative dans la conception, le développement, le support et la vente de solutions et services logiciels, sur laquelle Sercel entend s'appuyer pour développer de nouvelles offres de solutions."

