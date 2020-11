CGG : Sercel Sélectionné pour Fournir les Equipements d'une Très Grande Equipe Sismique Terrestre en Arabie Saoudite

Sercel Sélectionné pour Fournir les Equipements d’une

Très Grande Equipe Sismique Terrestre en Arabie Saoudite



Paris, France – le 24 novembre 2020

CGG annonce ce jour l’attribution à Sercel d’un contrat majeur pour la fourniture d’équipements sismiques terrestres à ARGAS pour une méga-équipe 3D récemment attribuée en Arabie Saoudite.

L’équipement sélectionné inclut un système d’acquisition sismique Sercel 508XT de plus de 60000 canaux équipés de bretelles de géophones SG-10 et une flotte de plus de 30 camions vibrateurs Nomad 65 Neo avec des appareils électroniques de pointe VE464. Cette étude d’acquisition terrestre de long terme est prévue de démarrer à partir de la fin du premier trimestre 2021 dans un environnement désertique difficile.

Avec ce contrat, Sercel aura déployé au Moyen-Orient cinq systèmes 508XT pour des méga-équipes 3D au cours des cinq dernières années, renforçant sa base installée déjà bien établie dans la région. Avec plus de 75 systèmes dans le monde et dans tous les types de terrain, le 508XT est le système d’acquisition le plus déployé de l’industrie. Combiné avec les vibrateurs Nomad 65 Neo et la fonction smart LF unique du VE464, le 508XT de Sercel est le choix idéal pour les méga-équipes axées sur l’optimisation de la productivité et le recueil de données sismiques à large bande de fréquences de la plus haute qualité.

Sophie Zurquiyah, PDG de CGG, a déclaré : « Nous sommes ravis de la décision d’ARGAS de sélectionner un vaste portefeuille d’équipements sismiques de Sercel pour cette très grande équipe terrestre récemment attribuée en Arabie Saoudite. Les clients font confiance à la grande réputation industrielle de Sercel et à sa fiabilité à livrer de grands volumes d’équipements sismiques et à les accompagner avec un soutien technique dédié tout au long de leurs programmes d’acquisition sismique les plus difficiles. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4 000 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

