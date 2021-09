CGG: Sercel décroche un contrat majeur en Afrique du Nord

CGG a annoncé l'attribution à Sercel d'un contrat majeur pour la fourniture des équipements terrestres d’une équipe sismiques à grand nombre de capteurs en Afrique du Nord. L'équipement sélectionné comprend un système d'acquisition 508XT de 100 000 capteurs numériques QuietSeis et une flotte de vingt camions vibrateurs à large bande de fréquences Nomad 90 Neo. La livraison des équipements est prévue au quatrième trimestre 2021.



"Ces 100 000 capteurs numériques supplémentaires confirment l'engouement actuel croissant pour la technologie à faible bruit et haute précision, écrit CGG dans un communiqué. QuietSeis est le seul capteur capable de répondre totalement aux attentes de l'industrie pour des enregistrements sismiques à très large bande de fréquences. Le portefeuille complet et diversifié de produits et solutions de Sercel s'adapte à toutes les contraintes des études d'acquisitions sismiques pour répondre au mieux aux besoins des clients".