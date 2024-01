CGG : Sercel lance de nouvelles solutions

CGG annonce aujourd'hui que Sercel (sa division Sensing & Monitoring) a lancé sa nouvelle génération de systèmes d'acquisition terrestre 528 et de contrôle de vibrateurs VE564 qui améliorent l'enregistrement, la fiabilité, la productivité et la fidélité des données afin de répondre aux nouveaux défis à relever en matière d’acquisition sismique.



S'appuyant sur la technologie éprouvée et largement adoptée du 508XT de Sercel, le 528 est le système câblé le plus avancé du marché en apportant de nouvelles améliorations : le poids le plus léger et la consommation d'énergie la plus faible, lui permettant ainsi d'être alimenté par l'énergie solaire.



La toute dernière technologie électronique vibro-sismique VE564 peut être intégrée dans la plate-forme 528 et facilement reconfigurée avec le système sans fil WiNG pour mener des opérations efficaces.



Combinée au 528, la solution VE564 minimise les temps d'arrêt et accélère la productivité grâce à de puissants outils de prise de décision, tels que des tableaux de bord de productivité innovants, pour une gestion optimisée de la flotte de vibrateurs.