CGG : Une forte performance financière au 4ème trimestre 2021

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Une forte performance financière au 4ème trimestre 2021 EBITDAs des activités de 154m$, soit une marge de 51% Accélération du Développement des Nouveaux Business Croissance attendue de 10% du chiffre d’affaires 2022 Les nouveaux business devraient représenter plus de 20% du chiffre d’affaires 2025 PARIS, France – 3 mars 2022 – CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial dans les Géosciences, annonce ses résultats non audités du T4 2021. Commentant ces résultats et la stratégie de développement des nouveaux business, Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Ce bon quatrième trimestre et des résultats annuels en ligne avec les attentes confirment la reprise progressive de nos activités, amorcée au second semestre. En 2021, le renforcement de notre leadership et de notre différenciation technologique, qui se sont traduits par de nouveaux gains de part de marché, nous placent dans une position favorable alors que la demande pour nos produits et nos services continue de croître. Nous sommes également en bonne voie pour l’atteinte de nos objectifs de neutralité carbone avec la baisse des niveaux 1 et 2 de nos émissions directes 2021 à respectivement 2 et 43 kt d’eq.C0 2 . En 2022, nous allons accélérer les investissements dans nos activités cœur pour renforcer davantage notre différenciation, tout en augmentant notre marge d'EBITDA des activités grâce au plein impact des économies de coûts, de la croissance des revenus et d'un mix d'activités plus favorable.

Au-delà de nos métiers actuels, nos nouveaux business ont connu en 2021 un fort développement interne avec plus de 150 ingénieurs dédiés au développement de nouvelles technologies et solutions pour nos clients actuels mais aussi pour d’autres industries. Ces nouveaux business qui ont représenté 5% du chiffre d'affaires en 2021, constituent aujourd’hui une assise solide pour une accélération de la croissance de CGG. Nous poursuivons activement la transformation du profil du Groupe en une entreprise technologique, avec l'ambition de devenir l’un des leaders mondiaux dans les business spécialisés des Sciences du Digital, de la Transition Energétique et des Solutions de Surveillance et d’Observation, qui devraient représenter plus de 20% du chiffre d'affaires de CGG en 2025. » T4 2021 : Une solide performance opérationnelle et financière



Chiffres IFRS : Chiffre d’affaires de 471 m$, EBITDAs de 324 m$ et résultat opérationnel de (23) m$ Chiffre d’affaires des activités de 301 m$ , en hausse de 7% sur un an et de 12% en séquentiel Géoscience : Chiffre d’affaires des activités de 93 m$, en hausse de 24% sur un an Multi-Clients : Chiffre d’affaires des activités de 114 m$, en hausse de 13% sur un an Equipement : Chiffre d’affaires des activités de 94 m$ en baisse de (12)% sur un an

de , en hausse de 7% sur un an et de 12% en séquentiel EBITDAs des activités de 154 m$ , une marge de 51%. EBITDAs Ajusté* des activités de 150 m$

de , une marge de 51%. EBITDAs Ajusté* des activités de 150 m$ Résultat opérationnel des activités de (57) m$ qui inclut (23) m$ d’ajustement à la baisse de la valeur comptable d’une étude multi-clients et (102) m$ d’ajustement de la valeur du goodwill relatif à l’activité multi-clients. Résultat opérationnel Ajusté* des activités de 78 m$

de qui inclut (23) m$ d’ajustement à la baisse de la valeur comptable d’une étude multi-clients et (102) m$ d’ajustement de la valeur du goodwill relatif à l’activité multi-clients. Résultat opérationnel Ajusté* des activités de 78 m$ Perte nette du Groupe de (28) m$

de Cash-Flow Net de 81 m$ Année 2021 : Forte résilience et augmentation des parts de marché



Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 1 062 m$, EBITDAs de 465 m$ et résultat opérationnel de (23) m$

Chiffre d’affaires de 1 062 m$, EBITDAs de 465 m$ et résultat opérationnel de (23) m$ Chiffre d’affaires des activités de 941 m$, en baisse de (1)% sur un an Géoscience : Chiffre d’affaires des activités de 309 m$, en baisse de (6)% sur un an Multi-Clients : Chiffre d’affaires des activités de 276 m$, en baisse de (19)% sur un an Equipement : Chiffre d’affaires des activités de 357 m$ en hausse de 23% sur un an

de en baisse de (1)% sur un an EBITDAs des activités de 344 m$, soit une marge de 37% et EBITDAs Ajusté* des activités de 337 m$

de soit une marge de 37% et EBITDAs Ajusté* des activités de 337 m$ Résultat opérationnel des activités de (49) m$ et Résultat opérationnel Ajusté* des activités de 78 m$

de et Résultat opérationnel Ajusté* des activités de 78 m$ Résultat net du groupe de (180) m$ , contre (437) m$ en 2020.

de , contre (437) m$ en 2020. Cash-Flow Net de 19 m$ avant (40) m$ liés aux coûts de refinancement soit une très forte amélioration sur un an

de avant (40) m$ liés aux coûts de refinancement soit une très forte amélioration sur un an Bilan et liquidités à fin décembre 2021 : Liquidités de 419 m$ qui inclus 319 m$ de cash et 100 m$ de facilités de crédit revolving non tirées. Dette nette – après IFRS 16 - de 989 m$. Dette nette – avant IFRS 16 - de 866 m$.

* Les indicateurs Ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique



Évènement post clôture



Signature d'une promesse de vente pour la cession, dans le cadre d’une opération « Sale et lease back » de Galileo, le siège social situé à Massy.

Le Groupe CGG surveille très attentivement les implications de la guerre en Ukraine afin de protéger ses employés et d’en évaluer l’impact économique. En 2021, le chiffre d’affaires CGG réalisé en Russie a représenté 4% du chiffre d’affaires du Groupe. 2022 : Début d’un cycle positif pour notre industrie



En 2021, alors que les clients se sont concentrés de plus en plus sur l'optimisation des réservoirs et sur l'exploration de proximité, CGG a confirmé la valeur ajoutée de ses métiers traditionnels et à forte différentiation technologique. La stratégie multi-clients centrée sur les bassins en production et matures a prouvé sa pertinence.

En 2022, le secteur de l’Exploration & Production entre dans un cycle haussier positif avec une nouvelle accélération attendue en 2023 favorisée par la reprise des mises aux enchères de blocs dans nos principaux bassins sédimentaires matures. Objectifs Financiers 2022 : Accélération du développement des business du Groupe En 2022, CGG continuera d'investir dans ses cœurs de métiers en s'appuyant sur son positionnement de haut de gamme tout en accélérant en parallèle le développement des Nouveaux Business « Beyond the Core » pour répondre à la digitalisation de l’industrie, à la transition énergétique, aux besoins de Surveillance et d’Observation et à la demande d'autres industries.

En 2022, le chiffre d'affaires des activités de CGG devrait augmenter d'environ 10 %, soutenu par une croissance du segment GGR d'environ 18 % et une stabilité du segment Equipement sur l’année. CGG anticipe un chiffre d’affaires en baisse au premier trimestre en raison de ventes d’équipement plus faibles d’une année sur l’autre.

La marge d'EBITDA des activités de CGG en 2022 devrait augmenter à hauteur d’environ 39-40% grâce au plein impact des économies de coûts, de la croissance des revenus et d'un mix d'activités plus favorable.

CGG renforce son programme de recrutement pour soutenir le développement de ses Nouveaux Business.

Les dépenses d'investissement en 2022 sont attendues en hausse pour saisir le cycle favorable à venir et accélérer le développement des Nouveaux Business : Augmentation des investissements multi-clients autour de 200 millions de dollars, incluant de nouveaux programmes au large de l’Amérique Latine et en mer du Nord Investissements industriels et R&D d’environ 70 millions de dollars, permettant notamment d’atteindre jusqu’à 100 pétaflops de nouvelle puissance informatique de grande capacité (High Performance Computing) dans le Cloud.

Les Nouveaux Business du Groupe devraient représenter plus de 20% du chiffre d’affaires du Groupe en 2025 :



Au fil des années, CGG a construit et développé une expertise majeure et un portefeuille de technologies uniques dans les géosciences et dans les technologies des sciences des données. Alors que la transition énergétique, l'environnement et le changement climatique sont au cœur des préoccupations sociétales, notre expertise et nos technologies sont de plus en plus sollicitées et constituent une offre différenciante dans les marchés en forte croissance des Sciences du Digital, de la Transition Energétique et de la Surveillance et de l’Observation. Chacun de ces marchés devrait connaître une croissance accélérée à court, moyen et long terme. L’objectif du Groupe est que ces Nouveaux Business au-delà des métiers cœurs représentent plus de 20% de son chiffre d’affaires en 2025. Le marché total des Sciences du Digital dans le secteur de l'énergie est estimé à environ 30 milliards de dollars en 2025.



CGG propose sur ce marché le matériel, les intergiciels (passerelles techniques) et les applicatifs spécialisés dans le calcul scientifique ainsi que des solutions sur-mesure de calcul scientifique. Sur le plan opérationnel avec près de 300 pétaflops de capacité de calcul, les services de Cloud associés et plus de 240 pétaoctets de capacité de stockage, les solutions en Science du Digital de CGG accompagnent plus de 700 utilisateurs, dont nos clients internes et externes principalement pour leurs besoins de traitement de données et de transformation numérique. Au-delà de cette plate-forme unique de calcul scientifique, CGG propose des algorithmes de géoscience, de physique et de science des données très avancés, à la pointe de la technologie actuelle.



Le marché total accessible des Sciences du Digital de CGG dans le secteur de l'énergie est estimé à environ 1,2 milliards de dollars en 2022 et à 1,6 milliards de dollars en 2025 , soit une croissance d'environ 10 % par an. Actuellement plusieurs de nos clients accèdent à notre offre SaaS (Software as a Service) dans le cloud CGG et nous fournissons dans le monde entier sur site à nos clients de la puissance de calcul (GPU) de haut de gamme. Notre laboratoire d'intelligence artificielle poursuit également son développement avec des opportunités de clients dans tous les domaines Beyond the Core. Le marché total de la Transition Energétique dans le secteur de l’énergie s’élève en moyenne à près de 5 000 milliards de dollars par an jusqu’en 2030, atteignant ainsi 4,5 % du PIB mondial en 2030. En particulier, le CCUS représente un marché potentiel considérable, puisqu'il pourrait passer de 40 millions de tonnes de CO2 en 2020 à 7,6 milliards de tonnes en 2050.



CGG propose sur ce marché des services et technologies dédiés notamment au stockage du gaz carbonique (CCUS), à la géothermie, aux sciences de l'environnement et aux minéraux et mines . Dans ce marché en forte croissance, CGG possède une bibliothèque de données de la terre qui représente plus de 50 pétaoctets, ainsi que des services et technologies d'analyse scientifique. CGG est actif sur ce marché depuis des décennies et voit un fort intérêt de ses clients sur les dernières années. CGG est impliqué dans plus de 150 projets géothermiques, la plupart des grands projets CCUS, notamment Sleipner, Troll, Weyburn, Pembina et Gorgon. L’offre de services miniers est en constante évolution, le lancement le plus récent étant la solution de surveillance TailingsPulse pour les installations de stockage des résidus. Enfin, les nouvelles solutions en sciences de l'environnement, principalement axées sur la surveillance de la pollution suscitent un fort intérêt.



Le marché total accessible de CGG dans la transition énergétique dans le secteur de l'énergie est estimé à environ 500 millions de dollars en 2022, et attendu autour de 1,0 milliard de dollars en 2025 , soit une croissance annuelle de ~26%. Actuellement CGG a environ 30 projets dans le monde. Le marché total de la Surveillance et de l'Observation dépassait les 205 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre une taille de 411 milliards de dollars d'ici 2026.



CGG propose sur ce marché ses technologies de capteurs intelligents et des solutions d'acquisition conçues pour collecter d'énormes quantités de données, analyser ces ensembles de données et fournir des informations clés directement aux clients en temps quasi réel, au travers de notre infrastructure dans le cloud.



Pour répondre à cette demande croissante du marché, CGG propose des solutions de surveillance de l'état des infrastructures et ouvrages, de surveillance des terrassements et déblais mais aussi des solutions d’écoute acoustique sous-marine. A ce jour, nos premiers équipements commerciaux sont opérationnels en Europe et nous disposons également de nouveaux projets en Amérique.



Le marché accessible de CGG pour les services et technologies dédiées à la Surveillance et à l'Observation est de 1,5 milliards de dollars en 2022 avec une croissance annuelle à deux chiffres, attendue jusqu’en 2025 . Les premiers systèmes sont opérationnels en Europe et des pilotes sont en test en Amérique du Nord.



Pour plus d’informations sur ces Nouveaux Business: https://www.cgg.com/industry-applications

Chiffres clés – quatrième trimestre 2021 Chiffres clés IFRS

En millions $ 2020

T4 2021

T4 Variations % Chiffre d'affaires 217 471 - Résultat Opérationnel (60) (23) 62% Mise en equivalence (10) - - Coût de l'endettement financier net (34) (26) 24% Autres produits (charges) financiers 2 - - Impôts 8 22 - Résultat net des activités poursuivies (94) (27) 71% Résultat net des activités abandonnées (8) (1) 93% Résultat net Groupe (101) (28) 72% Cash-Flow Opérationnel IFRS 26 102 - Cash-Flow Net IFRS (95) 81 - Dette nette 1 004 989 (1%) Dette nette avant crédits-baux 849 866 2% Capitaux employés 2 168 1 996 (8%) Chiffres clés – A fin décembre 2021 Chiffres clés IFRS

En millions $ A fin décembre 2020 A fin décembre 2021 Variations % Chiffre d'affaires 886 1,062 20% Résultat Opérationnel (173) (23) 87% Mise en equivalence (32) - - Coût de l'endettement financier net (134) (121) 10% Autres produits (charges) financiers (39) (42) (8%) Impôts (29) 4 - Résultat net des activités poursuivies (408) (182) 55% Résultat net des activités abandonnées (29) 2 - Résultat net Groupe (437) (180) 59% Cash-Flow Opérationnel IFRS 264 337 27% Cash-Flow Net IFRS (247) 19 - Dette nette 1 004 989 (1%) Dette nette avant crédits-baux 849 866 2% Capitaux employés 2 168 1 996 (8%) Chiffres clés des activités – quatrième trimestre 2021 Chiffres clés des activités

En millions $ 2020

T4 2021

T4 Variations % Chiffre d’affaires des activités 283 301 7% EBITDAs des activités 116 154 33% Taux de marge d’EBITDAs 41% 51% 10 bps Résultat opérationnel des activités (44) (57) - Taux de marge opérationnelle (15%) (19%) (4) bps Ajustement lié à IFRS 15 (16) 35 - Résultat opérationnel IFRS (60) (23) 62% Cash-Flow Opérationnel des activités 26 102 - Net Cash-Flow des activités (95) 81 - Informations supplémentaires EBITDAs Ajusté des activités 120 150 24% Taux de marge d’EBITDAs 43% 50% 7 bps Résultat opérationnel Ajusté des activités 16 78 - Taux de marge opérationnelle 6% 26% 20 bps Chiffres clés des activités – A fin décembre 2021



Chiffres clés des activités

En millions $ A fin décembre 2020 A fin décembre 2021 Variations % Chiffre d’affaires des activités 955 941 (1%) EBITDAs des activités 360 344 (4%) Taux de marge d’EBITDAs 38% 37% (1) bps Résultat opérationnel des activités (165) (49) 71% Taux de marge opérationnelle (17%) (5%) 12 bps Ajustement lié à IFRS 15 (8) 25 - Résultat opérationnel IFRS (173) (23) 87% Cash-Flow Opérationnel des activités 264 337 27% Net Cash-Flow des activités (247) 19 - Informations supplémentaires EBITDAs Ajusté des activités 403 337 (16%) Taux de marge d’EBITDAs 42% 36% (6) bps Résultat opérationnel Ajusté des activités 50 78 58% Taux de marge opérationnelle 5% 8% 3 bps Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – T4 2021 Compte de résultat

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 301 170 471 Résultat opérationnel (57) 35 (23) Eléments de flux de trésorerie

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS EBITDAs 154 170 324 Variation de BFR et de Provisions (46) (170) (216) Cash-Flow Opérationnel 102 - 102 VNC de la librairie de données MC

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Bilan d’ouverture, 1er Septembre 21 311 245 556 Bilan de clôture, 31 Décembre 21 283 109 393 Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – A fin décembre 2021 Compte de résultat

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 941 121 1 062 Résultat opérationnel (49) 25 (23) Eléments de flux de trésorerie

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS EBITDAs 344 121 465 Variation de BFR et de Provisions (2) (121) (123) Cash-Flow Opérationnel 337 - 337 VNC de la librairie de données MC

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Bilan d’ouverture, 1er Janvier 21 285 207 492 Bilan de clôture, 31 Décembre 21 283 109 393 Résultats du quatrième trimestre 2021 des activités Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR)



Geology, Geophysics & Reservoir (GGR)

En millions $ 2020

T4 2021

T4 Variations % Chiffre d’affaires des activités 176 207 17% Geoscience 75 93 24% Multi-Clients 101 114 13% Préfinancements 70 59 (16%) Après-ventes 31 55 78% EBITDAs des activités 108 145 34% Taux de marge 61% 70% 9 bps Résultat opérationnel des activités (43) (57) (31%) Taux de marge (25%) (27%) (3) bps Mise en equivalence - - - Capitaux employés (en milliards $) 1,7 1,5 (11%) Informations supplémentaires EBITDAs des activités Ajusté avant CNR 112 142 26% Taux de marge 64% 69% 5 bps Résultat opérationnel des activités Ajusté avant CNR 16 77 - Taux de marge 9% 37% 28 bps Autres chiffres clés Investissements cash multi-clients (m$) (41) (37) 9% Taux de préfinancement cash multi-clients (%) 171% 158% (13) bps Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 207 millions$, en hausse de 17% sur un an. Le chiffre d’affaires de Géoscience est de 93 millions$, en hausse de 24% sur un an.



Le chiffre d'affaires pro forma du segment, hors GeoSoftware et SDS, s'est élevé à 88 millions, en hausse de 19 % d'une année sur l'autre.



Les revenus du quatrième trimestre en forte hausse d’une année sur l’autre ont été soutenus par une demande importante pour des images du sous-sol de grande résolution, en particulier pour la bonne compréhension des géologies complexes telles que celles du golfe du Mexique ou du Brésil, pour lesquelles les technologies de pointe de CGG et notamment le Full Wave Inversion et le calcul scientifique de haute performance constituent des atouts majeurs et différentiant.



Le marché des Géosciences reste solide à l'échelle mondiale, porté par la focalisation de nos clients sur l'exploration de proximité, pour l'optimisation des réservoirs et pour l’intérêt croissant pour le développement de nouveaux champs.



Nous avons été attributaires ce trimestre d’un très grand contrat pluriannuel en Amérique Latine pour le logiciel d'imagerie sismique Geovation. Le chiffre d’affaires Multi-Clients est de 114 millions$, en hausse de 13% sur un an.



Les investissements cash Multi-clients au T4 2021 se sont élevés à (37) millions$, en baisse de (9)% sur un an et étaient dédiés à 5 programmes de retraitement de données et à la fin des programmes d’acquisition marine B et C de l’étude Nébula au large du Brésil.



Les revenus associés au préfinancement de nos projets multi-clients ont été de 59 millions$ ce trimestre, en baisse de (16)% sur un an et le taux de préfinancement était de 158%.



Les après-ventes sont de 55 millions$ en hausse de 78% sur un an.



La valeur nette comptable de la bibliothèque multi-clients à fin décembre 2021 est de 283 millions$ (393 millions$ après ajustements IFRS 15) dont 91% offshore et 9% onshore. L’EBITDAs des activités de GGR est de 145 millions$ et la marge est de 70% et l’EBITDAs Ajusté* des activités de GGR est de 142 millions$. Le résultat opérationnel des activités de GGR est de (57) millions$ et inclus (23) millions$ d’ajustement de la valeur nette comptable d’une étude multi-clients située en mer du nord et (102) millions de dollars d’ajustement de la valeur du goodwill associé à l’activité multi-clients après des ventes plus faibles que prévues durant les deux dernières années 2020 et 2021. Le résultat opérationnel Ajusté* des activités de GGR est de 77 millions$, avec une marge de 37% et une augmentation significative. Les capitaux employés de GGR sont en légère baisse à 1,5 milliards$ à fin décembre 2021. Equipement Equipment

En millions $ 2020

T4 2021

T4 Variations % Chiffre d’affaires des activités 108 94 (12%) En terrestre 87 54 (38%) En marine 13 27 - En outils de puits 3 5 76% Hors du secteur pétrolier 5 8 62% EBITDAs des activités 14 17 19% Taux de marge 13% 18% 5 bps Résultat opérationnel des activités 6 6 (9%) Taux de marge 5% 6% - Capitaux employés (en milliard $) 0,6 0,6 - Informations supplémentaires Adjusted segment EBITDAs before IFRS 16 14 15 6% EBITDAs margin 13% 16% 3 bps Adjusted segment OPINC before IFRS 16 6 7 15% OPINC margin 6% 8% 2 bps Le chiffre d’affaires des activités Equipement est de 94 millions$, en baisse de (12)% sur un an. Les ventes d’équipements terrestres du trimestre sont de 54 millions$ et ont représenté 57% des ventes totales, soutenues par la livraison de systèmes en Chine, Russie et Afrique du Nord. Les ventes d’équipements marine sont de 27 millions$ et ont représenté 29% des ventes totales. Les ventes pour les outils de puits sont de 5 millions$ et les ventes d’autres équipements de 8 millions$. L’EBITDAs des activités Equipement est de 17 millions$, soit une marge de 18%, et l’EBITDA des activités ajustées d’Equipment est de 15 millions$. Le résultat opérationnel des activités Equipement est de 6 millions$, soit une marge de 6%. Le résultat opérationnel ajusté des activités Equipement est de 7 millions$. Les capitaux employés Equipement sont stables à 0,6 milliard$ à fin décembre 2021. Résultats financiers du quatrième trimestre 2021 Compte de résultat consolidé

En millions $ 2020

T4 2021

T4 Variations % Taux de Change euro/dollar 1,18 1,15 Chiffre d’affaires des activités 283 301 7% GGR 176 207 17% Equipement 108 94 (12%) Elim & Autres (1) - - Marge brute des activités 44 103 - EBITDAs des activités 116 154 33% GGR Ajusté* 112 142 26% Equipment Ajusté* 14 15 6% Coûts Corporate (4) (6) (51%) Elim & Autres (2) (1) 43% Charges non récurrentes (4) 5 - Résultat opérationnel des activités (44) (57) (32%) GGR Ajusté* 16 77 - Equipment Ajusté* 6 7 15% Coûts Corporate (4) (6) (28%) Elim & Autres (2) (1) 53% Charges non récurrentes (59) (135) - Ajustement lié à IFRS 15 (16) 35 - Résultat opérationnel IFRS (60) (23) 62% Mises en équivalence (10) - - Coût de l’endettement financier net (34) (26) 24% Autres produits (charges) financiers 5 - - Impôts 8 22 - CNR (Impôts & Autres items financiers) (3) - - Résultat net des activités poursuivies (94) (27) 71% Résultat net des activités abandonnées (8) (1) 93% Résultat net Groupe (101) (28) 72% Résultat net part du Groupe (103) (27) 74% Résultat net par action en $ (0,13) (0,03) 77% Résultat net par action en € (0,11) (0,03) 73% Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 301 millions$, en hausse de 7% sur un an et de 12% en séquentiel. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 31% pour Géoscience, 38% pour Multi-Clients (soit 69% du total pour GGR) et de 31% pour l’Equipement. Le chiffre d’affaires proforma à périmètre comparable des activités du Groupe (hors GeoSoftware et SDS) est de 296 millions$ en hausse de 11% sur un an. L’EBITDAs des activités du Groupe est de 154 millions$ en hausse de 33% sur un an, avec une marge élevée de 51% et l’EBITDAs Ajusté* des activités du Groupe est de 150 millions$, une augmentation de 24% sur un an. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de (57) millions$ après prise en compte de (23) millions$ d’ajustement de la valeur nette comptable d’une étude multi-clients située en mer du nord et (102) millions$ d’ajustement à la baisse de la valeur du goodwill multi-clients après deux années de faibles après-ventes. Le résultat opérationnel Ajusté* des activités du Groupe est de 78 millions$ en forte hausse sur un an et la marge est de 26%. L’ajustement lié à IFRS 15 au niveau du résultat opérationnel est de 35 millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe après ajustement lié à IFRS 15 est de (23) millions$. Le coût de la dette s’élève à (26) millions$. La charge d’impôts ce trimestre est de 22 millions$. La perte nette des activités poursuivies est de (27) millions$. Activités abandonnées au T4 2021 :



Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants :



- Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 0 million$.



- Le bénéfice nette des activités abandonnées est de (1) million$ La perte nette du Groupe est de (28) millions$. Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (27) millions$ / (23) millions€. Cash-Flow du quatrième trimestre 2021 Eléments de flux de trésorerie

En millions $ 2020

T4 2021

T4 Variations % Cash-flow opérationnel des activités 26 102 - Investissements (55) (55) - Industriel (5) (12) - R&D (9) (6) 33% Multi-Client (Cash) (41) (37) 9% Marine MC (40) (37) 8% Terrestre MC (1) - - Produits des cessions d’actifs - 95 - Cash-flow libre des activités (29) 142 - Remboursements des contrats de location (12) (13) (13%) Intérêts versés de la dette (34) (53) (57%) Plan 2021 (18) (8) 59% Cash-flow net des activités abandonnées (2) 13 - Net Cash flow (95) 81 - Cash-flow affectés aux financements - 2 - Taux de change et autres 16 (3) - Augmentation (diminution) des liquidités (79) 80 - Informations supplémentaires Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités (86) (46) 53% Le cash-flow opérationnel des activités s’établit 102 millions$. Les investissements du Groupe sont de (55) millions$: Les investissements industriels s’élèvent à (12) millions$,

s’élèvent à (12) millions$, Les investissements en recherche et développement à (6) millions$, une diminution de 33% d’année en année,

à (6) millions$, une diminution de 33% d’année en année, Les investissements cash multi-clients s’élèvent à (37) millions$, diminution de 9% d’année en année.

Le produit des cessions d’actifs (activités GéoSoftware et de stockage de données) est de 95 millions$. Le cash-flow libre des activités s’élève à 142 millions$. Le cash-flow net est de 81 millions$, après (53) millions$ de paiement des intérêts cash de la dette, (13) millions$ de paiement des contrats de location, (8) millions$ de coûts cash associés au plan 2021 et 13 millions$ de cash-flow libre des activités abandonnées. Résultats financiers à fin décembre 2021 Compte de résultat consolidé

En millions $ A fin décembre 2020 A fin décembre 2021 Variations % Taux de Change euro/dollar 1,14 1,19 Chiffre d’affaires des activités 955 941 (1%) GGR 668 586 (12%) Equipment 291 357 23% Elim & Autres (4) (1) 75% Marge brute des activités 169 186 10% EBITDAs des activités 360 344 (4%) GGR Ajusté* 402 330 (18%) Equipment Ajusté* 23 39 69% Coûts Corporate (21) (19) 7% Elim & Other (1) (12) - Charges non récurrentes (43) 7 - Résultat opérationnel des activités (165) (49) 71% GGR Ajusté* 82 105 27% Equipment Ajusté* (9) 8 - Coûts Corporate (23) (22) 7% Elim & Other (1) (12) - Charges non récurrentes (214) (127) 41% Ajustement lié à IFRS 15 (8) 25 - Résultat opérationnel IFRS (173) (23) 87% Mises en équivalence (32) - - Coût de l’endettement financier net (134) (121) 10% Autres produits (charges) financiers 8 (42) - Impôts (20) 4 - IFRS 16 (Impôts & Autres items financiers) (56) - - Résultat / perte net des activités poursuivies (408) (182) 55% Résultat net des activités abandonnées (29) 2 - Résultat / perte net Groupe (437) (180) 59% Résultat net part du Groupe (440) (181) 59% Résultat net par action en $ (0.62) (0.25) 59% Résultat net par action en € (0.54) (0.21) 61% Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 941 millions$, en baisse de (1)% sur un an. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 33% pour Géoscience, 29% pour Multi-Clients (soit 62% du total pour GGR) et de 38% pour l’Equipement. Le chiffre d’affaires proforma à périmètre comparable (hors GéoSoftware et SDS) des activités du Groupe est de 901 millions$, stable sur un an. Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 586 millions$, en baisse de (12)% sur un an. Le chiffre d’affaires Géoscience est de 309 millions$, en baisse de (6)% sur un an. A périmètre comparable (hors GeoSoftware et SDS), le chiffre d’affaires est de 269 millions$ en baisse de (2)% sur un an. Le chiffre d’affaires pour les données Multi-Clients est de 276 millions$ en baisse de (19)% sur un an. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Multi-clients sont de 150 millions$, soit une baisse de (29)% sur un an. Les investissements Multi-clients sont de (168) millions$, en baisse de (30)% sur un an. Le taux de préfinancement est de 89%.

Les après-ventes sont de 126 millions$ en baisse de (1)% sur un an. Les ventes d’équipements 2021 se sont élevées à 357 millions$, en hausse de 23% sur un an. L’EBITDAs des activités du Groupe est de 344 millions$, en baisse de (4)% sur un an et le taux de marge est de 37%. L’EBITDA des activités de GGR est de 334 millions$ et la marge de 57% et l’EBITDA des activités Equipement est de 40 millions$ et la marge de 11%. L’EBITDA ajusté* des activités est de 337 millions$, une marge de 36%. L’EBITDA ajusté des activités de GGR est de 330 millions$ et la marge de 56% et L’EBITDA ajusté des activités Equipement est de 39 millions$ et la marge de 11%. Le Résultat opérationnel des activités du Groupe est de (49) millions$, le résultat opérationnel des activités de GGR est de (21) millions$ et le résultat opérationnel des activités Equipement est de 5 millions$. Le résultat opérationnel ajusté* des activités du Groupe est de 78 millions$, une marge de 8%, le résultat opérationnel ajusté des activités de GGR est de 105 millions$, une marge de 18% et le résultat opérationnel ajusté des activités Equipement est de 8 millions$, une marge de 2%. L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 25 millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de (23) millions$. Le coût de la dette s’élève à (121) millions$. Les autres produits/charges financiers sont de (42) millions$ dont (40) millions$ de frais de refinancement. Les impôts sont de 4 millions$. La perte nette des activités poursuivies est de (182) millions$. Activités abandonnées à la fin Décembre :



Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants :



- Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 19 millions$.



- Le bénéfice net des activités abandonnées est de 2 millions$. La perte nette du Groupe est de (180) millions$. La perte nette part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (181) millions$ / (152) millions€. Cash-Flow Eléments de flux de trésorerie

En millions $ A fin décembre 2020 A fin décembre 2021 Variations % Cash-flow opérationnel des activités 264 337 27% Investissements (303) (227) 25% Industriel (23) (29) (25%) R&D (41) (30) 28% Multi-Client (Cash) (239) (168) 30% Marine MC (210) (167) 21% Terrestre MC (29) (2) 94% Produits des cessions d’actifs - 91 - Cash-flow libre des activités (39) 201 - Paiement du principal des contrats de location (55) (57) (3%) Intérêts versés de la dette (80) (90) (12%) Plan 2021 (87) (33) 62% Cash-flow libre des activités abandonnées 15 (2) - Net Cash flow (247) 19 - Cash-flow affectés aux financement (5) (67) - Taux de change et autres 27 (18) - Augmentation (diminution) des liquidités (225) (66) 71% Informations supplémentaires Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités (88) (2) - Le cash-flow opérationnel des activités s’établit 337 millions$, comparé à 264 millions$ en 2020, une baisse de 27%. Les investissements du Groupe sont de (227) millions$, une diminution de 25% d’année en année : Les investissements industriels s’élèvent à (29) millions$, une hausse de (25)%,

s’élèvent à (29) millions$, une hausse de (25)%, Les investissements en recherche et développement sont de (30) millions$ une diminution de 28%,

sont de (30) millions$ une diminution de 28%, Les investissements cash multi-clients s’élèvent à (168) millions$, une diminution de 30%.

Le cash-flow libre des activités poursuivies est de 201 millions$, incluant 91 millions$ provenant des produits de cession d’actifs et comparé à (39) millions$ en 2020. Après paiement des intérêts cash de la dette pour (33) millions$, le remboursement de contrats de crédit-bail pour (57) millions$, le paiement des coûts cash du Plan 2021 pour (90) millions$, et un cash-flow libre des activités abandonnées de (2) million$, le cash-flow net du Groupe à Décembre 2021 est de 19 millions$ comparé à (247) millions$ en 2020. L’impact du refinancement sur le cash-flow net du Groupe est de (67) millions$ dont (40) millions$ de frais de refinancement et de remboursement anticipé et (28) millions$ de réduction de la dette brute.



Bilan à fin décembre 2021 Les liquidités sont de 419 millions$ et incluent 319 millions$ de liquidités en numéraire et 100 millions$ de facilités de crédit revolving non tirées. La dette brute avant IFRS 16 s’établit à 1 186 millions$ à fin décembre 2021 et la dette nette ressort à 866 millions$. La dette brute après IFRS 16 s’établit à 1 308 millions$ à fin décembre 2021 et la dette nette ressort à 989 millions$. Le ratio d’endettement, dette nette sur EBITDAs Ajusté des activités est de 2,9x à fin décembre 2021. Conférence téléphonique T4 2021 Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée aujourd’hui à 18h30 (heure française). Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com Merci de composer 5 à 10 minutes avant l’heure prévue l’un des numéros suivants : Confirmation Code: 8578464 Standard International +44 (0) 2071 928338 France (Toll Free) +33 (0) 805101465 France (Local) +33 (0) 170700781 UK (Toll Free) +44 (0) 8002796619 UK (Local) +44 (0) 8444819752 US (Toll Free) +1 877 8709 135 US (Local) +1 646 7413 167 Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com A propos de CGG : CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 300 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864). Contacts : Direction Communications & Relations Investisseurs



Christophe Barnini



Tél : + 33 1 64 47 38 11



E-mail : christophe.barnini@cgg.com ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte de résultat consolidé En millions de dollars US Année 2021 2020 Retraité (a) Chiffre d’affaires total 1 062,2 886,0 Autres produits des activités ordinaires 0,8 0,7 Total produits des activités ordinaires 1 063,0 886,7 Coût des ventes (853,2) (726,5) Marge brute 209,8 160,2 Coûts nets de recherche et développement (17,0) (18,6) Frais commerciaux (29,9) (32,5) Frais généraux et administratifs (62,9) (67,9) Total autres produits (charges) - net (123,2) (214,5) Résultat d’exploitation (23,2) (173,3) Coût de l’endettement financier brut (121,5) (136,3) Produits financiers sur la trésorerie 1,0 2,2 Coût de l’endettement financier net (120,5) (134,1) Autres produits financiers (charges) (42,4) (39,4) Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence (186,1) (346,8) Impôts 4,4 (29,3) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence (181,7) (376,1) Résultat des sociétés mises en équivalence 0,1 (31,8) Résultat net des activités poursuivies (181,6) (407,9) Résultat net des activités abandonnées 1,6 (28,9) Résultat net de l’ensemble consolidé (180,0) (436,8) Attribué aux : Actionnaires de la société mère (180,5) (440,5) Participations ne donnant pas le contrôle 0,5 3,7 Nombre moyen pondéré d’actions émises 711 526 474 710 739 746 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif 711 526 474 710 739 746 Résultat net par action – Base (0,25) (0,62) – Dilué (0,25) (0,62) Résultat net par action pour les activités poursuivies – Base (0,25) (0,58) – Dilué (0,25) (0,58) Résultat net par action pour les activités abandonnées – Base - (0,04) – Dilué - (0,04) (a) Conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les informations financières ont été retraitées afin de présenter des montants comparatifs pour chaque période présentée. État de la situation financière consolidée En millions de dollars US 31.12.2021 31.12.2020 Retraité (a) ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 319,2 385,4 Clients et comptes rattachés, nets 350,7 325,0 Stocks et travaux en cours, nets 197,3 237,8 Créances d’impôt 68,7 84,6 Autres actifs financiers courants, nets 1,7 13,7 Autres actifs courants, nets 105,1 92,0 Actifs détenus en vue de la vente, nets - 92,7 Total actif courant 1 042,7 1 231,2 Impôts différés actif 19,6 10,3 Participations et autres immobilisations financières, nettes 17,8 13,6 Participations dans des sociétés mises en équivalence 28,1 28,6 Immobilisations corporelles, nettes 212,1 268,1 Immobilisations incorporelles, nettes 520,7 639,2 Écarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 083,6 1 186,5 Total actif non-courant 1 881,9 2 146,3 TOTAL ACTIF 2 924,6 3 377,5 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires - 0,2 Dettes financières - part court terme 90,3 58,6 Fournisseurs et comptes rattachés 76,4 96,7 Dettes sociales 105,4 106,6 Impôts sur les bénéfices à payer 30,4 56,8 Acomptes clients 27,1 19,5 Provisions - part court terme 18,2 52,7 Autres passifs financiers courants 19,2 34,4 Autres passifs courants 218,2 278,4 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés - 13,0 Total passif courant 585,2 716,9 Impôts différés passifs 14,1 16,3 Provisions - part long terme 30,6 51,8 Dettes financières - part long terme 1 218,1 1 330,3 Autres passifs financiers non courants 37,4 53,2 Autres passifs non courants 32,8 44,4 Total dettes et provisions non-courantes 1 333,0 1 496,0 Actions ordinaires 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 464,1 1 687,1 Réserves 570,0 (480,6) Autres réserves 5,0 (37,3) Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (0,8) (0,7) Écarts de conversion (64,2) (37,4) Total capitaux propres - attribuable aux actionnaires de la société mère 962,7 1 119,7 Participations ne donnant pas le contrôle 43,7 44,9 Total capitaux propres 1 006,4 1 164,6 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 924,6 3 377,5 (a) Conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les informations financières ont été retraitées afin de présenter des montants comparatifs pour chaque période présentée. Tableau des flux de trésorerie consolidés En millions de dollars US Année 2021 2020 Retraité (a) EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (180,0) (436,8) Moins : Résultat net des activités abandonnées (1,6) 28,9 Résultat net des activités poursuivies (181,6) (407,9) Amortissements et dépréciations 225,7 193,5 Amortissements et dépréciations des études Multi-clients 281,5 284,8 Amortissements et dépréciations capitalisés en études Multi-clients (17,3) (18,1) Augmentation (diminution) des provisions (37,7) 15,9 Coûts des paiements en actions (1,8) 4,0 Plus ou moins-values de cessions d’actif (2,7) 0,5 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,1) 31,8 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - - Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie 42,4 39,3 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 308,4 143,8 Moins : coût de la dette financière 120,5 134,1 Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) (4,4) 29,3 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 424,5 307,2 Impôt décaissé (2,9) (7,7) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 421,6 299,5 Variation du besoin en fonds de roulement (84,9) (35,2) Variation des clients et comptes rattachés (97,3) 39,0 – Variation des stocks et travaux en cours 28,8 (25,9) – Variation des autres actifs circulants 3,2 (2,8) – Variation des fournisseurs et comptes rattachés (23,4) (1,6) – Variation des autres passifs circulants 3,8 (43,9) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 336,7 264,3 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Multi-clients (58,6) (64,1) Investissement dans les études Multi-clients, net de trésorerie (168,3) (239,0) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 3,7 0,5 Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise (2,0) (0,4) Valeurs de cessions d'activités et d'actifs financiers 89,3 - Variation des subventions d’investissement 0,3 - Variation des autres actifs financiers non courants (3,2) 13,4 Flux de trésorerie affectés aux investissements (138,8) (289,6) FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (1 227,5) (5,2) Nouveaux emprunts 1 162,3 - Paiement au titre des contrats de location (57) (55,5) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires (0,2) 0,1 Charges d’intérêt payées (89,8) (80,2) Prêts accordés (1,8) - Augmentation de capital : – par les actionnaires de la société mère - - – par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées - - Dividendes versés et remboursement de capital : – aux actionnaires de la société mère - - – aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (3,6) (7,2) Acquisition et cession des actions auto-détenues - - Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (217,6) (148,0) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (10,5) 20,7 Incidence des variations de périmètre Variation de trésorerie des activités abandonnées (36,0) (72,5) Variation de trésorerie (66,2) (225,1) Trésorerie à l'ouverture 385,4 610,5 Trésorerie à la clôture 319,2 385,4 (a) Conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les informations financières ont été retraitées afin de présenter des montants comparatifs pour chaque période présentée. 