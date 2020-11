CGG : acquisition 2020 de Cornerstone OBN finalisée

CGG et Magseis Fairfield annoncent avoir terminé l'acquisition 2020 de l'étude Cornerstone OBN, la plus grande étude multi-clients de données sismiques fond de mer (OBN) jamais réalisée dans la partie centrale de la Mer du Nord (CNS).



Démarrée en mars dernier, cette étude a suscité un vif intérêt de la part de l'industrie et bénéficie d'un important préfinancement des clients. Environ 1.650 km2 de données à déports longs et champ azimutal complet ont été acquises.



Le groupe de géosciences précise que les premières images devraient être disponibles au premier trimestre 2021 et les images finales au quatrième trimestre 2021. D'autres extensions de l'étude Cornerstone OBN sont en cours d'évaluation pour 2021.



