CGG : bientôt la Phase II du programme multi-clients Nebula au large du Brésil

CGG a annoncé mardi la fin prochaine du projet multi-clients Nebula 3D Phase I et le dé-marrage à venir de la Phase II. Nebula 3D est une grande étude BroadSeis à offsets longs située au large du Brésil dans les bassins sédimentaires prospectifs de Campos et Santos. La phase I représente 17 700 kilomètres carrés au sud-est du programme Nebula et couvre une zone où n’existe actuellement aucune donnée sismique 3D. La phase II couvrira environ 10 000 kilomètres carrés du côté nord du programme et permettra à par-tir des données BroadSeis existantes d’obtenir des images sismiques double azimut.La Phase II est prévue de démarrer début décembre 2020. L'acquisition de données ma-rine sera réalisée par le navire Oceanic Sirius de Shearwater.Des premiers résultats sont attendus au quatrième trimestre 2021, tandis que les résultats finaux qui incluront les séquences Kirchhoff PSDM TTI, TTI RTM 45Hz et LSRTM 45Hz, sont attendus au premier trimestre 2022." La zone pré-salifère au large du Brésil est la plus grande découverte mondiale de pé-trole des dernières décennies. Elle est surement l'une des plus impor-tantes zones d'exploration du monde, très convoitée par toutes les grandes compagnies pétrolières et par de nouveaux acteurs prêts à entrer dans ce secteur à fort potentiel ", a commenté Sophie Zurquiyah, la PDG de CGG.