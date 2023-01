CGG démarre un nouveau projet de retraitement sismique 3D au Brésil

CGG annonce ce jour le démarrage d'un nouveau projet de retraitement sismique 3D dans le bassin de Foz do Amazonas dans la marge équatoriale du Brésil. Ce projet, en amont de la mise aux enchères permanente, fait l'objet d'un financement de l'industrie et devrait s'achever fin 2023, avec des premières images dès le mois de juin. Le projet de retraitement sismique 3D de Foz do Amazonas fusionnera plus de 7700 km2 de données sismiques 3D publiques existantes dans le bassin de Foz do Amazonas.



La proximité géologique avec la Guyane et le Suriname, ainsi qu'un réseau prolifique de cônes de déjections sédimentaires et de chenaux turbiditiques et les récents succès enregistrés le long de la marge conjuguée en Afrique occidentale ont relancé l'intérêt pour cette région.



Dechun Lin, Executive Vice President, Earth Data, CGG, a déclaré : " Le projet de retraitement 3D de Foz do Amazonas tirera parti de notre connaissance approfondie de la marge équatoriale et étendra notre bibliothèque de données 3D au large du Brésil, qui est déjà la plus complète de l'industrie. Avec notre technologie unique d'imagerie, notamment l'inversion Time-Lag FWI (TLFWI), nos experts de notre centre de Rio de Janeiro fourniront des images ultra-modernes de haute résolution nécessaires à la meilleure compréhension de cette zone sous-explorée dans la marge équatoriale. "