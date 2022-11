CGG : dévisse après un troisième trimestre « faible »

Plus forte baisse du marché SRD, CGG chute de 21,31% à 0,7198 euro après avoir enregistré un troisième trimestre « faible », le groupe évoquant des glissements de projets clients sur le quatrième trimestre et 2023. Le spécialiste en technologies et calcul scientifique de haute performance a vu son Ebitda des activités chuter de 35% à 77 millions de dollars, faisant ressortir une marge de 35% contre 42% un an auparavant. Le chiffre d’affaires des activités a chuté de 20% à 217 millions de dollars. Il a reculé de 16% en pro forma.



CGG affiche une perte nette, part du groupe, de 2 millions de dollars contre une perte de 16 millions de dollars, un an plus tôt. Le cash-flow net est négatif à hauteur de 62 millions de dollars avant coûts cash d'acquisition.



CGG a ajusté ses objectifs annuels.



Le chiffre d'affaires des activités 2022 de CGG est attendu autour de 900 millions de dollars stable pro-forma sur un an et l'Ebitda des activités 2022 est anticipé autour de 380 millions de dollars en hausse de 10% et de 15% pro-forma. La marge 2022 d'Ebitda des activités est anticipée en hausse à environ 42% grâce à un mix des activités plus favorable.



En mars, CGG avait indiqué viser une croissance de 10% du chiffre d'affaires des activités et un marge 2022 d'Ebitda des activités d'environ 30%-40%. En 2021, le chiffre d'affaires des activités s'élevait à 941 millions de dollars.