Paris, France - 6 novembre 2023

CGG, un leader mondial de la technologie et du calcul haute performance, et LightOn, société pionnière de l'intelligence artificielle (IA), unissent leurs forces dans le cadre d'un nouveau contrat visant à exploiter les solutions industrielles de calcul haute performance (HPC) de CGG. Cela permettra à LightOn d'évaluer et de tester de manière optimale les grands modèles de langage (LLM) afin de soutenir le déploiement industriel de l'IA.

L'accord entre CGG et LightOn repose sur une approche industrielle commune basée sur une technologie robuste, fiable, évolutive et économique. L'IA de LightOn permet de répondre à une large variété d’applications industrielles en tirant parti de Paradigm, sa plateforme d’IA générative. Elle peut dorénavant tirer profit de l'approche de CGG, axée sur les résultats, hautement optimisée et durable pour le HPC industriel, basée sur sa technologie propriétaire de refroidissement par immersion et l'utilisation d'énergie 100% renouvelable, qui a fait ses preuves dans l'industrie de l'énergie. LightOn peut désormais capitaliser sur le Centre d'Excellence HPC & AI de CGG pour comparer ses LLM, en explorant des configurations matérielles innovantes hébergées par CGG afin d'identifier la solution la plus optimale.

« LightOn est à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'IA, et a déjà créé de toutes pièces pas moins de 12 LLM », déclare Laurent Daudet, Co-CEO, LightOn. « Nous avons pour mission de transformer la productivité de nos clients et de révolutionner la façon dont les entreprises perçoivent et utilisent l'IA générative. Avoir accès à la dernière technologie HPC de CGG accélérera notre capacité d’évaluation et nos tests, et finalement notre stratégie commerciale globale ».

« Cette collaboration avec LightOn reflète l'engagement continu de CGG à fournir des solutions d'IA et de HPC de pointe et économes en énergie, en mettant l'accent sur la performance et la durabilité », commente Agnès Boudot, EVP, HPC & Cloud Solutions, CGG. « Notre HPC optimisé peut aider nos clients à faire évoluer avec succès leurs charges de travail de production, y compris l'IA générative, tout en maximisant leur retour sur investissement. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

