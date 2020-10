CGG : fin prochaine de la phase I de Nebula 3D

27/10/2020 | 08:07

CGG annonce la fin prochaine de la phase I et le démarrage à venir de la phase II du projet multi-clients Nebula 3D, grande étude BroadSeis à offsets longs située au large du Brésil dans les bassins sédimentaires prospectifs de Campos et Santos.



La phase I représente 17.700 kilomètres carrés au sud-est du programme Nebula. La phase II couvrira environ 10.000 kilomètres carrés du côté nord du programme et permettra à partir des données BroadSeis existantes d'obtenir des images sismiques double azimut.



La phase II est prévue de démarrer début décembre 2020. Des premiers résultats sont attendus au quatrième trimestre 2021, tandis que les résultats finaux sont prévus au premier trimestre 2022.



