CGG : finalisation d'une vente d'actifs à OASIS et Access

Le groupe de géosciences CGG annonce la finalisation de la vente des actifs de stockage physique et des services associés de son activité Smart Data Solutions à OASIS Group et à Access Information Management Corporation.



La transaction comprend sept sites de stockage et de services dédiés qui détiennent des données et des échantillons de roches et de fluides de certains clients. Access a acquis les trois sites nord-américains et OASIS les quatre sites européens.



'Access et OASIS seront à même d'étendre et de développer les offres de services et de stockage d'actifs physiques de Smart Data Solutions et de mieux répondre aux futurs besoins des clients', commente Sophie Zurquiyah, directeur général de CGG.



